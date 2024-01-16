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  • “AbzasMedia” işi ilə bağlı 6 jurnalistin həbsi. ABZAS-a olan qəzəb nədir? – Xalid Ağəliyev saat 20:00-da Çətin sualda
“AbzasMedia” işi ilə bağlı 6 jurnalistin həbsi. ABZAS-a olan qəzəb nədir? – Xalid Ağəliyev saat 20:00-da Çətin sualda
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Kamran Mahmudov
Kamran Mahmudov

Journalist

“AbzasMedia” işi ilə bağlı 6 jurnalistin həbsi. ABZAS-a olan qəzəb nədir? – Xalid Ağəliyev saat 20:00-da Çətin sualda

“AbzasMedia” nəşrilə bağlı cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılan jurnalist Elnarə Qasımova haqqında yanvarın 15-də Xətai Rayon Məhkəməsində ilkin istintaq dövrü üçün 2 ay 17 günlük həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Elnarə Qasımova məhkəmə qarşısına əlləri qandallanmış vəziyyətdə çıxarılıb.  Vəkili Bəhruz Bayramov bildirib ki, həbs qərarından apelyasiya şikayəti veriləcək.

Korrupsiya araşdırmalarıyla tanınan “AbzasMedia” işi üzrə həbslər noyabrın 20-dən başlayıb. Öncə saytın direktoru Ülvi Həsənli, direktor müavini Məhəmməd Kekalov, baş redaktoru Sevinc Abbasova (Vaqifqızı) həbs edilib. Daha sonra həbslər araşdırmaçı jurnalist Hafiz Babalı və Nərgiz Absalamova ilə davam edib. Onlar da Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci (bir qrup şəxs tərəfindən qaçaqmalçılıq) maddəsilə ittiham olunur. Elnarə Qasımova Abzas Media işi ilə bağlı həbs olunan sayca 6-cı jurnalistdir.

Mediq Hüququ Qrupunun rəhbəri Xalid Ağəliyev Kamran Mahmudovun təqdimatında yayımlanan “Çətin sual” verilişində bu barədə danışır. 

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