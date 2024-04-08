İran İsrailə görə Azərbaycanı niyə hədələyir? – İlham İsmayıl Çətin sualda

İranın SEPAH silahlı qüvvələrinə bağlı Telegram kanalı Təl -Əvivə 20 raket, "İsrailin Bakıdakı yuvalarına" isə 5 raket atmağa çağırış edib. Kanal yazır: "Təl-Əvivə 20 raketin və İsrailin Bakıdakı yuvalarına 5 raketin buraxılması İran İslam Respublikasının bölgədə sağ qalması və müqavimət cəbhəsinin davamlı olması və dəstəyi üçün lazımdır".

Xatırladaq ki, İsrailin İranın Dəməşqdəki konsulluğuna hücumundan sonra İran parlamentinin üzvü Cəlal Rəşidi Kuçi özünün X sosial media hesabında Azərbaycana qarşı təhdid ifadə edərək, “sionistlərin” diplomatik nümayəndəliyinə açıq və birbaşa hücumu təklif edib.

“Mənim təklifim odur ki, region ölkələrinin birində, daha yaxşı olar ki, Azərbaycanda olan sionist diplomatik mərkəzlərindən birinə açıq və birbaşa hücum edək,” - deputat Cəlal Rəşidi Kuçi aprelin 2-də X platformasında yazıb.

Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıl Kamran Mahmudovun təqdimatında yayımlanan “Çətin sual” verilişində bu və gündəmdə olan digər mövzular haqda danışır.