İran İsrailə görə Azərbaycanı niyə hədələyir? – İlham İsmayıl Çətin sualda
İranın SEPAH silahlı qüvvələrinə bağlı Telegram kanalı Təl -Əvivə 20 raket, "İsrailin Bakıdakı yuvalarına" isə 5 raket atmağa çağırış edib. Kanal yazır: "Təl-Əvivə 20 raketin və İsrailin Bakıdakı yuvalarına 5 raketin buraxılması İran İslam Respublikasının bölgədə sağ qalması və müqavimət cəbhəsinin davamlı olması və dəstəyi üçün lazımdır".
Xatırladaq ki, İsrailin İranın Dəməşqdəki konsulluğuna hücumundan sonra İran parlamentinin üzvü Cəlal Rəşidi Kuçi özünün X sosial media hesabında Azərbaycana qarşı təhdid ifadə edərək, “sionistlərin” diplomatik nümayəndəliyinə açıq və birbaşa hücumu təklif edib.
“Mənim təklifim odur ki, region ölkələrinin birində, daha yaxşı olar ki, Azərbaycanda olan sionist diplomatik mərkəzlərindən birinə açıq və birbaşa hücum edək,” - deputat Cəlal Rəşidi Kuçi aprelin 2-də X platformasında yazıb.
Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıl Kamran Mahmudovun təqdimatında yayımlanan “Çətin sual” verilişində bu və gündəmdə olan digər mövzular haqda danışır.
Difficult question
-
- 6 April 2024, 22:38
The recent gathering in Brussels between Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, European Council President Ursula von der Leyen, and US Secretary of State Anthony Blinken has sparked ire and apprehension in Azerbaijan, triggering a cascade of diplomatic exchanges and geopolitical scrutiny. Official assertions from Baku portray the meeting as a veiled attempt to arm Armenia, prompting swift rebukes from Azerbaijani and regional officials alike.
-
Amidst rising tensions and diplomatic intricacies, a trilateral meeting convened today in Brussels between European Commission President Ursula von der Leyen, US Secretary of State Anthony Blinken, and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan. The rendezvous, aimed at addressing regional dynamics and fostering dialogue, has been scrutinized by analysts for its potential outcomes and underlying geopolitical implications.
-
As tensions escalate on the border between Armenia and Azerbaijan, U.S. Secretary of State Anthony Blinken's recent diplomatic maneuvers and the upcoming trilateral meeting between the United States, the European Union, and Armenia on April 5th have sparked concern and controversy in Baku.
-
Recent developments along the border between Azerbaijan and Armenia have reignited concerns about the potential consequences of escalating tensions in the region. Reports from Baku indicating the concentration of Armenian troops near the Nakhchivan Autonomous Republic (NAR) have raised alarm, with Armenia vehemently denying these allegations. The Armenian government contends that the observed activities, including the construction of defensive infrastructure, are well within its sovereign rights.
Leave a review