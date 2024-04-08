Запад изолирует  Азербайджан на Южном Кавказе или…

В сложной геополитической ситуации на Южном Кавказе Азербайджан все чаще выражает обеспокоенность по поводу предполагаемых усилий Запада по изоляции страны, выдвигая на первый план версию о предполагаемой маргинализации и стратегическом окружении. Недавние дипломатические обмены и региональные события усилили эти опасения, рассматривая отношения Азербайджана с Западом через призму разногласий и расхождений.

Основная причина недовольства Азербайджана заключается в том, что он характеризует действия Запада как способствующие разделению и розни в регионе. Заявление президента Ильхама Алиева во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном от 3 апреля подытоживает этот тезис, предостерегая от последствий отстранения Азербайджана от участия в трехсторонних мероприятиях, таких как встреча Вашингтон-Брюссель-Ереван. Алиев утверждает, что подобные исключения чреваты обострением напряженности и созданием новых линий разлома на Южном Кавказе, регионе, который и без того изобилует исторической враждой и неразрешенными конфликтами.

Сопоставление озабоченностей Азербайджана с недавними событиями в Брюсселе только усиливает его тревогу. 5 апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча, в которой приняли участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кульминацией встречи стало обещание о предоставлении существенной финансовой помощи Армении в размере 356 миллионов долларов, направленной на укрепление стабильности страны и диверсификацию ее экономики, избавление от зависимости от России.

Для Азербайджана это проявление западной щедрости по отношению к Армении является суровым напоминанием о том, что он сам ощущает пренебрежение и маргинализацию в евроатлантической сфере. Несмотря на участие Азербайджана в программе Европейского союза "Восточное партнерство" с 2009 года, существенный прогресс на пути к заключению соглашения о партнерстве остается недостижимым. В то время как Армения быстро подписала такое соглашение в 2013 году, нежелание Азербайджана принять меры по внутренней либерализации и демократизации помешало усилиям по углублению интеграции, что омрачило двусторонние отношения.

Критики в Азербайджане утверждают, что ответственность за предполагаемую изоляцию страны лежит не на внешних субъектах, а на ее собственной сдержанности в проведении политических и экономических реформ. Глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы в интервью Радио Азадлыг утверждает, что невыполнение Азербайджаном своих обязательств после вступления в такие институты, как Совет Европы, подорвало доверие и препятствовало прогрессу в направлении более глубокого взаимодействия с западными партнерами.

Депутат Эльшад Мирбашироглу разделяет эти настроения, предполагая, что стратегическая ориентация Азербайджана на Россию и его нежелание принимать западные нормы и ценности способствовали его кажущейся изоляции. В интервью Turan Мирбашироглу обвиняет Запад в проявлении предвзятой позиции по отношению к Азербайджану, приводя примеры, когда военные успехи Азербайджана были встречены скорее скептицизмом и порицанием, чем признанием и поддержкой.

На этом фоне Азербайджан находится на перепутье, разрываясь между конкурирующими геополитическими императивами и различными представлениями о своей будущей траектории. Угроза изоляции становится все более очевидной, омрачая стремление Азербайджана к региональному лидерству и диверсификации экономики.