Солдат Гусейнов задержан в Армении (обновлено)
Солдат азербайджанской армии Джейхун Тофиг оглу Гусейнов, об исчезновении которого сообщило сегодня утром, министерство обороны Азербайджана задержан на территории Армении.
Об этом сообщают армянские СМИ. Солдат содержится вблизи приграничного села Арени, расположенного на другой стороне границы от села Гюннют Нахчыванской автономной республики, в направлении которого Гусейнов пропал при не выясненных обстоятельствах.
Власти Армении пока не распространяли официальных сообщений о задержании азербайджанского военнослужащего.
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Азербайджанский солдат пропал без вести на границе с Арменией
Военнослужащий азербайджанской армии, солдат Гусейнов Джейхун Тофиг оглу 9 июня пропал без вести при не выясненных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннют Садаракского района Нахчыванской автономной республики, сообщило минобороны Азербайджана.
Принимаются необходимые меры по поиску военнослужащего, далее сказано в пресс-релизе военного ведомства.
Село Гюннют находится на границе с Арменией.
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