Ильхам Алиев принес присягу в ходе инаугурации

Избранный президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе принес присягу на Конституции и Коране.

«Осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!», - сказал он.

«Положа руку на священный Коран, клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими», - продолжил Алиев.

Далее Алиев выступил с речью, вступив в должность главы государства на пятый срок.