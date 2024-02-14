Ильхам Алиев принес присягу в ходе инаугурации
Ильхам Алиев принес присягу в ходе инаугурации
Избранный президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе принес присягу на Конституции и Коране.
«Осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!», - сказал он.
«Положа руку на священный Коран, клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими», - продолжил Алиев.
Далее Алиев выступил с речью, вступив в должность главы государства на пятый срок.
Написать отзыв
-
-
- Экономика
- 14 февраль 2024 13:11
Политика
-
- 14 февраль 2024, 21:33
Соединенные Штаты в среду отреагировали на решение России включить премьер-министра Эстонии Каду Каллас, среди прочих, в список разыскиваемых лиц за уничтожение памятников советской эпохи.
-
- 14 февраль 2024, 18:07
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял специального представителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.
-
Инаугурационная речь Ильхама Алиева свелась к напоминанию этапов борьбы за Карабах и восстановление территориальной целостности страны. Он напомнил, что Армении остаются силы, мечтающие о реванше, поэтому Азербайджан будет и дальше укреплять армию и готов в любое время привести в чувство потенциального агрессора.
-
- 14 февраль 2024, 16:52
МИД РФ серьезно обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе, приведшим к гибели военнослужащих и настоятельно призывает Баку и Ереван к сдержанности и шагам по деэскалации во избежание дальнейшим ухудшением обстановки. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
1 отзыв
Ruslan
2024-02-14
Некоторые граждане которые покинули страну по политическим мотивам среди них есть и именитые персоны критикуют оппозицию что оппозиция не участвовала в выборах а какой толк участия ??? сколько не бросай бюллетеней ящик с именем Али Керимли это так к примеру все равно из ящика выйдет Ильхам Алиев...На протяжении десятилетий эта власть старалось раз и навсегда покончить с оппозицией и для этого задейстовалао не мало ресурсов кого то подкупила кого то в тюрьму кого то пытали итд...Во первых оппозицию не допустили бы на выборы пример Тофиг Ягублу Губад Ибадоглу даже и Али Керимли не пустили бы во вторых за нашей властью стоит Россия которая не хочет политических изменений в Азербайджане Россия не дала бы чтоб изменилось политическая ситуация в Азербайджане в третьих народ очень сильно запуган и к протесту не готов и пока ситуация в России не изменится пока Путин не уйдет на пост совете почти ничего не изменится...Возьмем Грузию сейчас какой то гибрид страна не поймешь то ли она хочет на запад то подчиняется Москве Саломе Зурабешвили президент страны Западный человек Иванешвили говорят подчиняется Кремлю и влияние его на страну большое Саакашвили в тюрьме это говорит о том что Российское влияние еще сильное в Грузии...Пашинян вроде западный человек России это не нравится...Ну и Кремлю нужны чтоб на пост совете сидели те люди которые подчинялись бы России...