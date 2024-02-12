İlham Əliyevin yeni dövrü. Nələr dəyişməlidir? – Natiq Cəfərli saat 16:00-da Çətin sualda
Son vaxtlar belə fikir formalaşdırılıb ki, seçkidən sonra yeni dövr başlayacaq. Prezident İlham Əliyev bu ilin yanvarında yerli telekanallara müsahibəsində də bildirmişdi ki, ölkədə yeni dövr başlayacaq. Son günlər deputatlar, rəsmilər də eyni tezisi təkrar edirlər.
Prezident yeni dövr dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Əslində yeni dövrü başlanması üçün hansı addımlar atılmalıdır?
İqtisadçı Natiq Cəfərli Kamran Mahmudovun təqdimatında yayımlanan “Çətin sual” verilişində bu barədə danışır.
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- Политика
- 12 февраль 2024 13:24
Сложный вопрос
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- 9 февраль 2024, 17:56
Недавно завершившиеся президентские выборы в Азербайджане, состоявшиеся 7 февраля, привлекли пристальное внимание международных наблюдателей, причем предварительные отчеты указывают на существенные недостатки в избирательном процессе. Совместная наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управления по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) подчеркнула обеспокоенность по поводу отсутствия подлинной конкуренции и ограниченных условий в преддверии выборов.
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- 6 февраль 2024, 14:36
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