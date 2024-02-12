İlham Əliyevin yeni dövrü. Nələr dəyişməlidir? – Natiq Cəfərli saat 16:00-da Çətin sualda

Политический обозреватель признал, что, за исключением вопросов, связанных с отношениями Азербайджана с Арменией и военной операцией в Карабахе в сентябре 2023 года, претензии, выдвинутые Советом Европы против Азербайджана, по его мнению, справедливы. Он особо указал на обеспокоенность по поводу политических заключенных, нарушений прав человека и невыполнения страной взятых на себя обязательств.