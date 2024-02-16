Nazirlər Kabineti təsdiq olundu... – Hafiz Həsənov saat 16:00-da Çətin sualda
Növbədənkənar Prezident seçkiləri arxada qaldı. Prezident İlham Əliyev and içdi. Nazirlər Kabineti istefaya göndərildi. Əli Əsədov yenidən baş nazir təyin edildi
Hökumətdə dəyişiklik olacaqmı? Bizi növbədə hansı seçkilər gözləyir?
Hüquq və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov Kamran Mahmudovun təqdimatında yayımlanan “Çətin sual” verilişində bu barədə danışır.
Сложный вопрос
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- 15 февраль 2024, 21:40
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