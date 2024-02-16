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(6 часов назад)
Nazirlər Kabineti təsdiq olundu... – Hafiz Həsənov saat 16:00-da Çətin sualda
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Nazirlər Kabineti təsdiq olundu... – Hafiz Həsənov saat 16:00-da Çətin sualda

Növbədənkənar Prezident seçkiləri arxada qaldı. Prezident İlham Əliyev and içdi. Nazirlər Kabineti istefaya göndərildi. Əli Əsədov yenidən baş nazir təyin edildi

Hökumətdə dəyişiklik olacaqmı? Bizi növbədə hansı seçkilər gözləyir?  

Hüquq və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov Kamran Mahmudovun təqdimatında yayımlanan “Çətin sual” verilişində bu barədə danışır.

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Nazirlər Kabineti təsdiq olundu... – Hafiz Həsənov Çətin sualda


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