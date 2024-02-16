Nazirlər Kabineti təsdiq olundu... – Hafiz Həsənov saat 16:00-da Çətin sualda

В недавнем интервью местным телеканалам президент Ильхам Алиев намекнул на наступление новой эры, предложив отойти от исторических успехов и наметить новые устремления в будущее Азербайджана. Президент Алиев подчеркнул, что этот этап преобразований начался после 20 сентября, выступив за новые цели, соответствующие этому сдвигу. Он предостерег от зацикливания на былой славе, подчеркнув необходимость постановки новых целей, адаптированных к современным реалиям.