Qubad İbadoğluna qarşı yeni ittiham? – Qardaşı Qalib Bayramov saat 16:00-da Çətin sualda

Недавнее заявление Федеральной службы исполнения наказаний России о смерти Алексея Навального вызвало резонанс во всем мире, спровоцировав возобновление дебатов об обращении с политическими заключенными и их безопасности. Навальный, видный оппозиционный деятель в России, был задержан по возвращении из Германии в феврале 2021 года и впоследствии приговорен к 19 годам тюремного заключения по обвинению в создании экстремистской организации.