Seçkiöncəsi Azərbaycan – Qərb münasibətləri. – Rauf Mirqədirov saat 16:00-da Çətin sualda

В рамках подготовки к президентским выборам, назначенным в Азербайджане на 7 февраля, было официально зарегистрировано более 25 000 наблюдателей, процесс регистрации продлится до 28 января. Хотя большинство этих наблюдателей являются местными, в процессе мониторинга также участвуют заслуживающие внимания организации, имеющие опыт публикации критических отчетов о прошлых выборах