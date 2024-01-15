Тезисы последнего интервью Ильхама Алиева и реакция из Еревана – Вадим Дубнов в 21:00 в "Çətin sual"

Баку/28.12.23/Turan: В качестве ответного дипломатического шага Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата, что вызвало быструю реакцию Франции, которая в ответ приняла аналогичные меры в отношении двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже. 27 декабря Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением, в котором признало решение Азербайджана, но категорически опровергло обвинения, выдвинутые Баку.