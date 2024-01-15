Вадим Дубнов, обозреватель Радио «Свобода», эксперт по Кавказу
Тезисы последнего интервью Ильхама Алиева и реакция из Еревана – Вадим Дубнов в 21:00 в "Çətin sual"
Вадим Дубнов, обозреватель Радио «Свобода», эксперт по Кавказу
Сложный вопрос
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После разрушительного пожара в Республиканском перинатальном центре 9 января трем должностным лицам, ответственным за руководство медицинским учреждением, были предъявлены уголовные обвинения. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, сославшись на нарушения правил пожарной безопасности, которые привели к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.
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В условиях нарастающего дипломатического противостояния официальный Париж обвинил Азербайджан в несправедливом задержании гражданина Франции Мартина Райана, потребовав его немедленного освобождения. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отверг эти обвинения, заявив, что претензии Министерства Европы и иностранных дел Франции беспочвенны и равносильны вмешательству во внутренние дела Азербайджана и его законный процесс расследования.
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Növbədənkənar prezident seçkilərində namizəd statusuna iddiaçılar Mərkəzi Seçki Komissiyasının binası qarşısında etiraz aksiyası keçirərək jurnalistlərə bildiriblər ki, MSK qəsdən onların namizədliklərini qeydiyyata almaq istəmir.
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- 28 декабрь 2023, 22:33
Баку/28.12.23/Turan: В качестве ответного дипломатического шага Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата, что вызвало быструю реакцию Франции, которая в ответ приняла аналогичные меры в отношении двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже. 27 декабря Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением, в котором признало решение Азербайджана, но категорически опровергло обвинения, выдвинутые Баку.
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