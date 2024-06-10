Xəyallardakı Türk-Turan birliyi reallaşarsa Azərbaycana nə verəcək? – Yasəmən Qaraqoyunlu saat 16:00-da Çətin sualda
Filosof alim Yasəmən Qaraqoyunlu son məqaləsində yazır ki, Prezident İlham Əliyevin gələcəklə bağlı çizdiyi vizyonu dəstəkləyir. “Nə Avropa nə Rusiya. Nə AvroAtlantik Sistem, nə Avrasiya. Yolumuz Türk-Turan Birliyinə doğrudur.”
İyunun 6-da dövlət başçısı İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) nümayəndə heyəti ilə görüşdə deyib ki, Azərbaycan Avropa ailəsinə üzv olmaq istəmir. Bunu isə bir çox ekspertlər Azərbaycan Rusiyaya doğru gedir kimi yorumlayır. Ancaq Yasəmən Qaraqoyunlu ekspertlərlə razılaşmır. Azərbaycanın yolunun Türk-Turan Birliyinə doğru olduğunu deyir. Yasəmən xanım məqaləsində həm də onu vurğulayır ki, Rusiya Türk Birliyi qarşısında ən böyük əngəldir.
Yasəmən Qaraqoyunlu Kamran Mahmudovun təqdimatında yayımlanan “Çətin sual” verilişində məqaləsində yazdığı fikirləri şərh edir.
Сложный вопрос
-
- 7 июнь 2024, 22:54
6 июня президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не стремится к вступлению в Европейский союз, заявив, что предпочитает независимость от европейского влияния. Во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) Алиев подчеркнул решимость Азербайджана прокладывать свой собственный курс.
-
Выделение 637 миллионов манатов на строительство нового здания Центрального банка Азербайджана (ЦБА) вызвало серьезные споры. Проект строительства нового административного здания ЦБА, расположенного в Низаминском районе Баку, является крупным финансовым проектом. В контракте с головным подрядчиком предусмотрено, что на другие капитальные вложения, не включенные в смету строительства, выделяется 242,1 млн. манатов и дополнительно 39,8 млн. манатов.
-
Азербайджан, страна, известная своим богатым культурным наследием и экономическим потенциалом, сталкивается с серьезным кризисом в области общественного здравоохранения: высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Согласно отчету World Statistics, Азербайджан занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с показателем 388 смертей на 100 000 человек, вплотную приблизившись к показателю Таджикистана (389). Эта тревожная статистика ставит Азербайджан впереди таких стран, как Узбекистан (354 смертельных случая), Украина (305 смертельных случаев) и Беларусь (282 смертельных случая), в то время как Россия, Казахстан, Иран и Турция находятся значительно ниже.
-
- 4 июнь 2024, 22:38
На прошлой неделе Яир Нетаньяху, сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, вызвал споры публикацией в своем аккаунте X (ранее Twitter). Пост, призывающий к защите курдов, содержал карту, на которой юго-западные районы Азербайджана и провинции Ирана были изображены как курдские территории. Рядом с картой Яир разместил такие лозунги, как "Все внимание приковано к Курдистану", "Остановите геноцид курдского населения в Турции" и "Остановите геноцид курдов в Иране, Ираке, Сирии". Публикация вызвала вопросы о ее намерениях и последствиях.
Написать отзыв