Xəyallardakı Türk-Turan birliyi reallaşarsa Azərbaycana nə verəcək? – Yasəmən Qaraqoyunlu saat 16:00-da Çətin sualda

Азербайджан, страна, известная своим богатым культурным наследием и экономическим потенциалом, сталкивается с серьезным кризисом в области общественного здравоохранения: высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Согласно отчету World Statistics, Азербайджан занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с показателем 388 смертей на 100 000 человек, вплотную приблизившись к показателю Таджикистана (389). Эта тревожная статистика ставит Азербайджан впереди таких стран, как Узбекистан (354 смертельных случая), Украина (305 смертельных случаев) и Беларусь (282 смертельных случая), в то время как Россия, Казахстан, Иран и Турция находятся значительно ниже.