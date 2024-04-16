Кризис соблюдения законодательства Азербайджаном: загадка Совета Европы

В сложной системе международных отношений соблюдение постановлений и принципов, установленных наднациональными органами, является лакмусовой бумажкой для определения приверженности страны верховенству закона и правам человека. Тем не менее, в залах Совета Европы деятельность Азербайджана рисует суровую картину несоблюдения требований и системных проблем.

С момента вступления Азербайджана в Совет Европы в 2001 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 469 решений, касающихся страны. Однако недавние разоблачения эксперта по правовым вопросам Халида Агалиева пролили свет на плачевное состояние исполнения, показав, что лишь 25 процентов этих решений были приняты. Такие мрачные цифры ставят Азербайджан на самое дно иерархии соблюдения требований Совета Европы, что является тревожным отличием для государства-члена.

Сравнения, проведенные с региональными соседями, еще раз подчеркивают кризис в соблюдении требований Азербайджаном. В то время как Россия, несмотря на свое исключение из Совета Европы, выполнила 64 процента решений ЕСПЧ, соседние страны, такие как Грузия и Армения, сталкиваются с аналогичными проблемами, где показатели выполнения составляют 57 процентов и 60 процентов соответственно. Даже Турции, погрязшей в собственных противоречиях, удается обжаловать 89 процентов решений ЕСПЧ.

Невыполнение решений ЕСПЧ отражается на всем азербайджанском обществе, ставя под сомнение эффективность его правовой системы и защиту основных прав. Тяжелое испытание председателя Партии Народного фронта Али Керимли служит ярким примером. Несмотря на решения ЕСПЧ в его пользу относительно нарушений избирательных прав и выдачи паспортов, бюрократическая инерция не позволяет правосудию восторжествовать, в результате чего Каримли находится в длительном юридическом подвешенном состоянии.

Позиция Азербайджана в отношении решений ЕСПЧ отражает более широкую картину сопротивления, особенно в случаях, которые считаются политически чувствительными. Фазиль Мустафа, член комитета Милли Меджлиса по правам человека, сказал Радио Азадлыг, что решения, связанные с азербайджано-армянским конфликтом, часто становятся жертвой геополитического позерства, что усложняет их исполнение. Недавнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказать в утверждении полномочий азербайджанской делегации подчеркивает этот дипломатический тупик, ссылаясь на обеспокоенность по поводу нарушений прав человека и политических заключенных.

Центральное место в неповиновении Азербайджана занимают его победа в 44-дневной войне в 2020 году и последующие операции в 2023 году, в том числе в Карабахе. Несмотря на то, что эти победы были объявлены как восстановление суверенитета, они усилили геополитическую напряженность и еще больше укрепили конфронтационную позицию Азербайджана в Совете Европы.

По мере того как Азербайджан преодолевает сложности постконфликтного восстановления, необходимость соблюдения международных правовых норм становится все более насущной. Устранение системных барьеров на пути реализации, реформирование правовой базы и налаживание диалога с наднациональными органами являются важнейшими шагами на пути восстановления авторитета Азербайджана в Совете Европы и отстаивания принципов справедливости и прав человека, на которых он был основан.

Перед лицом растущего контроля и дипломатического давления Азербайджан стоит на перепутье, где путь к легитимности зависит от его готовности противостоять кризису соблюдения законодательства и принять на себя обязательства, связанные с членством в Совете Европы.