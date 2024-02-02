Contact
Баку
8
0
C
Пятница, 2 февраль 2024
Войти
Подписка
Turan
Новости
Политика
Общество
Экономика
Финансы
Энергетика
В мире
Культура
Фото сессии
Актуальный репортаж
ASTNA
Внутренняя политика
Общество
Гендер
Религия
Права человека
СМИ
Партийная система
Безопасность
Финансы
Аграрный сектор
Социальная сфера
Макроэкономика
Промышленность
Внешняя политика
Постсоветское пространство
Кавказ
Америка
Юго-Восточная Азия
Европа
Большой Восток
Каспийский бассейн
Обзор рынков
Экономическое обозрение
Политический Мониторинг
Карабахский конфликт
Архив
Наши авторы
О нас
Выпуски
Бюллетнь Политика
Бюллетнь Экономика
Бюллетнь Финансы
Бюллетнь Энергетика
Интервью
Вопрос-ответ
Сложный вопрос
Наши
Прошу слова
Все новости
Последнее обновление
(11 минут назад)
Россия заявляет, что у нее есть доказательства того, что ее военно-транспортный самолет был сбит американскими ракетами Patriot
Китай просит Украину исключить ее фирмы из списка "спонсоров войны"
Тбилисская рокировка
BOTAŞ поможет Туркменистану транспортировать газ через Азербайджан в Европу
Председатель Счетной палаты принял делегацию двух международных организаций
Новые облигации SOCAR покупались и продавались на вторичном рынке 700 раз
США «тесно сотрудничают» с Грузией на фоне кадровых перестановок в правительстве
Россия продлила арест американской журналистке Алсу Курмашевой
Abzas Media будет издавать новая команда из-за рубежа
Владельцы облигаций SOCAR заработали свыше $10 млн
США приветствуют выделение ЕС для Украины 50 млрд евро
США хранят молчание о предстоящих досрочных выборах в Азербайджане
ЕБРР предоставил кредит ASCO, не получив за него госгарантии
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли на 28%
Курсы иностранных валют, установленные Центральным Банком
Лента новостей
Последние новости
Популярные
От редактора
В мире,
13:17
10
Россия заявляет, что у нее есть доказательства того, что ее военно-транспортный самолет был сбит американскими ракетами Patriot
В мире,
13:08
42
Китай просит Украину исключить ее фирмы из списка "спонсоров войны"
Кавказ,
12:47
137
Тбилисская рокировка
Каспийский бассейн,
12:42
108
BOTAŞ поможет Туркменистану транспортировать газ через Азербайджан в Европу
Финансы,
12:35
96
Председатель Счетной палаты принял делегацию двух международных организаций
Финансы,
12:21
127
Новые облигации SOCAR покупались и продавались на вторичном рынке 700 раз
Политика,
12:16
131
США «тесно сотрудничают» с Грузией на фоне кадровых перестановок в правительстве
Политика,
12:15
112
Россия продлила арест американской журналистке Алсу Курмашевой
Политика,
11:56
244
Abzas Media будет издавать новая команда из-за рубежа
Экономика,
11:39
164
Владельцы облигаций SOCAR заработали свыше $10 млн
Политика,
11:21
212
США приветствуют выделение ЕС для Украины 50 млрд евро
Политика,
10:58
309
США хранят молчание о предстоящих досрочных выборах в Азербайджане
Экономика,
10:41
196
ЕБРР предоставил кредит ASCO, не получив за него госгарантии
Финансы,
10:31
158
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли на 28%
Финансы,
10:28
213
Курсы иностранных валют, установленные Центральным Банком
В мире,
09:17
170
Турецкий суд вынес вердикт по делу о плагиате, бросив тень на известную писательницу Элиф Шафак
Энергетика,
07:58
113
SOCAR осуществила девятый платеж по процентам держателям облигаций
Энергетика,
07:56
106
Wood Mackenzie прогнозирует лидерство нефти в геологоразведке
Энергетика,
07:53
114
Азербайджан продлил до 2025г обнуление таможенных пошлин на импорт реактивного топлива
Энергетика,
07:50
133
ЛУКОЙЛ расширяет сеть АЗС в Азербайджане
Энергетика,
07:48
125
Турция изъявила желание о покупке туркменского газа
Энергетика,
07:45
93
Россия снизила добычу газа в 2023 году на 5,3%
Энергетика,
07:43
115
Россия заняла в 2023г третье место по поставкам трубного газа в Европу
Энергетика,
07:40
98
Экспорт иранской нефти в 2023 году вырос на 50%
Энергетика,
07:37
96
Европа отобрала с начала отопительного сезона из ПХГ 35 млрд кубометров газа
Энергетика,
07:34
120
Импорт российской нефти в США признали законным
Энергетика,
07:31
94
Доходы Shell в IV квартале 2023 года составили около $79 млрд
Сложный вопрос,
01 февраля, 22:34
645
Поиск «шпионов» проправительственных медиа, события повестки дня...
Общество,
01 февраля, 16:43
679
Довольные и недовольные отчетом ОБСЕ о выборах...
Кавказ,
01 февраля, 16:40
565
Армения-Азербайджан: конституционная война
Политика,
01 февраля, 16:35
592
ЕСПЧ признал неправомерным уголовное преследование богослова Сардара Бабаева
В мире,
01 февраля, 16:24
278
Кремль сообщил о диалоге с Турцией из-за закрытия счетов в банках
Общество,
01 февраля, 16:09
586
Индийские пилоты поторопились попасть в Баку
Общество,
01 февраля, 16:04
464
Кампания «Девушкам белое к лицу» получила награду от международных журналистов!
Экономика,
01 февраля, 16:00
380
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг SGC
Политика,
01 февраля, 15:58
460
Председатель Палаты депутатов парламента Чехии в Баку
В мире,
01 февраля, 15:49
196
Александр Штупун: За минувшие сутки Россия нанесла 5 ударов с применением химического оружия по линии юго-восточного фронта
В мире,
01 февраля, 15:27
233
Турция по-прежнему заинтересована в истребителях Eurofighter, несмотря на прогресс в получении американских истребителей F-16
Политика,
01 февраля, 15:16
580
Декларация о независимости Армении и Конституция нарушают территориальную целостность Азербайджана – И.Алиев
Политика,
01 февраля, 15:08
692
Азербайджан пересмотрит свое участив в Совете Европы, если голос делегации не будет восстановлен – Ильхам Алиев
В мире,
01 февраля, 14:54
193
США обвиняют граждан Китая в контрабанде электроники американского производства в Иран
Общество,
01 февраля, 14:52
431
Предотвращен незаконный ввоз драгоценностей
Политика,
01 февраля, 14:51
559
Евросоюз поставил Орбана на место: Укране выделено 50 млрд евро
В мире,
01 февраля, 14:46
272
Антивоенный соперник Путина Надеждин говорит, что у него достаточно подписей, чтобы баллотироваться на пост президента
Экономика,
01 февраля, 14:34
418
Продолжается рост пассажироперевозок по железной дороге
Общество,
01 февраля, 14:29
242
О погоде в пятницу
В мире,
01 февраля, 14:26
684
Украина нанесла массированный удар ракетами Storm Shadow по Крыму
Экономика,
01 февраля, 13:59
398
Продлена нулевая пошлина для авиатоплива
Политика,
01 февраля, 13:55
587
Сенатор Бен Кардин инициировал закон о защите правозащитников во всем мире
Экономика,
01 февраля, 13:37
406
Кабмин утвердил 18 критериев установления групп рисков товаров
2 февраль 2024 , 12:47
Тбилисская рокировка
1 февраль 2024 , 22:34
Поиск «шпионов» проправительственных медиа, события повестки...
2 февраль 2024 , 11:56
Abzas Media будет издавать новая команда из-за рубежа
2 февраль 2024 , 12:42
BOTAŞ поможет Туркменистану транспортировать газ через Азерб...
2 февраль 2024 , 10:58
США хранят молчание о предстоящих досрочных выборах в Азербайджане
В мире
2 февраль 2024
Россия заявляет, что у нее есть доказательства того, что ее военно-транспортный самолет был сбит американскими ракетами Patriot
2 февраль 2024
Китай просит Украину исключить ее фирмы из списка "спонсоров войны"
2 февраль 2024
Турецкий суд вынес вердикт по делу о плагиате, бросив тень на известную писательницу Элиф Шафак
1 февраль 2024
Кремль сообщил о диалоге с Турцией из-за закрытия счетов в банках
1 февраль 2024
Александр Штупун: За минувшие сутки Россия нанесла 5 ударов с применением химического оружия по линии юго-восточного фронта
Политика
2 февраль 2024
США «тесно сотрудничают» с Грузией на фоне кадровых перестановок в правительстве
2 февраль 2024
Россия продлила арест американской журналистке Алсу Курмашевой
2 февраль 2024
США приветствуют выделение ЕС для Украины 50 млрд евро
1 февраль 2024
ЕСПЧ признал неправомерным уголовное преследование богослова Сардара Бабаева
1 февраль 2024
Председатель Палаты депутатов парламента Чехии в Баку
Общество
1 февраль 2024
Довольные и недовольные отчетом ОБСЕ о выборах...
1 февраль 2024
Индийские пилоты поторопились попасть в Баку
1 февраль 2024
Кампания «Девушкам белое к лицу» получила награду от международных журналистов!
1 февраль 2024
Предотвращен незаконный ввоз драгоценностей
1 февраль 2024
О погоде в пятницу
Сложный вопрос
31 январь 2024
Индекс коррупции, коррупционный скандал, политзаключенные, кампании в медиа...
30 январь 2024
Азербайджан снова фигурирует в скандале связанным со взяточничеством и коррупцией?
29 январь 2024
Азербайджан стремится выйти из Совета Европы?
25 январь 2024
Нужен ли Азербайджану Совет Европы? Или зачем он нужен?
24 январь 2024
Справедлива ли позиция Совета Европы?
Лента новостей
Последние новости
Популярные
От редактора
В мире,
13:17
10
Россия заявляет, что у нее есть доказательства того, что ее военно-транспортный самолет был сбит американскими ракетами Patriot
В мире,
13:08
42
Китай просит Украину исключить ее фирмы из списка "спонсоров войны"
Кавказ,
12:47
137
Тбилисская рокировка
Каспийский бассейн,
12:42
108
BOTAŞ поможет Туркменистану транспортировать газ через Азербайджан в Европу
Финансы,
12:35
96
Председатель Счетной палаты принял делегацию двух международных организаций
Финансы,
12:21
127
Новые облигации SOCAR покупались и продавались на вторичном рынке 700 раз
Политика,
12:16
131
США «тесно сотрудничают» с Грузией на фоне кадровых перестановок в правительстве
Политика,
12:15
112
Россия продлила арест американской журналистке Алсу Курмашевой
Политика,
11:56
244
Abzas Media будет издавать новая команда из-за рубежа
Экономика,
11:39
164
Владельцы облигаций SOCAR заработали свыше $10 млн
Политика,
11:21
212
США приветствуют выделение ЕС для Украины 50 млрд евро
Политика,
10:58
309
США хранят молчание о предстоящих досрочных выборах в Азербайджане
Экономика,
10:41
196
ЕБРР предоставил кредит ASCO, не получив за него госгарантии
Финансы,
10:31
158
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли на 28%
Финансы,
10:28
213
Курсы иностранных валют, установленные Центральным Банком
В мире,
09:17
170
Турецкий суд вынес вердикт по делу о плагиате, бросив тень на известную писательницу Элиф Шафак
Энергетика,
07:58
113
SOCAR осуществила девятый платеж по процентам держателям облигаций
Энергетика,
07:56
106
Wood Mackenzie прогнозирует лидерство нефти в геологоразведке
Энергетика,
07:53
114
Азербайджан продлил до 2025г обнуление таможенных пошлин на импорт реактивного топлива
Энергетика,
07:50
133
ЛУКОЙЛ расширяет сеть АЗС в Азербайджане
Энергетика,
07:48
125
Турция изъявила желание о покупке туркменского газа
Энергетика,
07:45
93
Россия снизила добычу газа в 2023 году на 5,3%
Энергетика,
07:43
115
Россия заняла в 2023г третье место по поставкам трубного газа в Европу
Энергетика,
07:40
98
Экспорт иранской нефти в 2023 году вырос на 50%
Энергетика,
07:37
96
Европа отобрала с начала отопительного сезона из ПХГ 35 млрд кубометров газа
Энергетика,
07:34
120
Импорт российской нефти в США признали законным
Энергетика,
07:31
94
Доходы Shell в IV квартале 2023 года составили около $79 млрд
Сложный вопрос,
01 февраля, 22:34
645
Поиск «шпионов» проправительственных медиа, события повестки дня...
Общество,
01 февраля, 16:43
679
Довольные и недовольные отчетом ОБСЕ о выборах...
Кавказ,
01 февраля, 16:40
565
Армения-Азербайджан: конституционная война
Политика,
01 февраля, 16:35
592
ЕСПЧ признал неправомерным уголовное преследование богослова Сардара Бабаева
В мире,
01 февраля, 16:24
278
Кремль сообщил о диалоге с Турцией из-за закрытия счетов в банках
Общество,
01 февраля, 16:09
586
Индийские пилоты поторопились попасть в Баку
Общество,
01 февраля, 16:04
464
Кампания «Девушкам белое к лицу» получила награду от международных журналистов!
Экономика,
01 февраля, 16:00
380
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг SGC
Политика,
01 февраля, 15:58
460
Председатель Палаты депутатов парламента Чехии в Баку
В мире,
01 февраля, 15:49
196
Александр Штупун: За минувшие сутки Россия нанесла 5 ударов с применением химического оружия по линии юго-восточного фронта
В мире,
01 февраля, 15:27
233
Турция по-прежнему заинтересована в истребителях Eurofighter, несмотря на прогресс в получении американских истребителей F-16
Политика,
01 февраля, 15:16
580
Декларация о независимости Армении и Конституция нарушают территориальную целостность Азербайджана – И.Алиев
Политика,
01 февраля, 15:08
692
Азербайджан пересмотрит свое участив в Совете Европы, если голос делегации не будет восстановлен – Ильхам Алиев
В мире,
01 февраля, 14:54
193
США обвиняют граждан Китая в контрабанде электроники американского производства в Иран
Общество,
01 февраля, 14:52
431
Предотвращен незаконный ввоз драгоценностей
Политика,
01 февраля, 14:51
559
Евросоюз поставил Орбана на место: Укране выделено 50 млрд евро
В мире,
01 февраля, 14:46
272
Антивоенный соперник Путина Надеждин говорит, что у него достаточно подписей, чтобы баллотироваться на пост президента
Экономика,
01 февраля, 14:34
418
Продолжается рост пассажироперевозок по железной дороге
Общество,
01 февраля, 14:29
242
О погоде в пятницу
В мире,
01 февраля, 14:26
684
Украина нанесла массированный удар ракетами Storm Shadow по Крыму
Экономика,
01 февраля, 13:59
398
Продлена нулевая пошлина для авиатоплива
Политика,
01 февраля, 13:55
587
Сенатор Бен Кардин инициировал закон о защите правозащитников во всем мире
Экономика,
01 февраля, 13:37
406
Кабмин утвердил 18 критериев установления групп рисков товаров
Hakimiyyət mediasının “casus” axtarışı, gündəmdə olan hadisələr...- Akif Qurbanov Çətin sualda
Əziz Bakı şəhəri sakini!
Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz
Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change
Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата
Следите за нами в социальных сетях
Видео
Сложный вопрос
1 февраль 2024
Поиск «шпионов» проправительственных медиа, события повестки дня...
31 январь 2024
Индекс коррупции, коррупционный скандал, политзаключенные, кампании в медиа...
31 январь 2024
Франк Швабе: Вопрос не в Карабахе, а в правах человека, демократии и верховенстве закона
30 январь 2024
Азербайджан снова фигурирует в скандале связанным со взяточничеством и коррупцией?
29 январь 2024
Азербайджан стремится выйти из Совета Европы?
Analitika
30 январь 2024
«Спастись» от Европы
27 январь 2024
«Давлению на фоне взаимоотношений с Арменией серьезной поддержки общества не будет»
26 январь 2024
ПАСЕ приостанавливает полномочия азербайджанской делегации из-за проблем с правами человека?
23 январь 2024
Европа борется с энергетическим кризисом, несмотря на рекордное снижение цен на газ
22 январь 2024
Либерализм как основа движущей силы общества
Экономика
2 февраль 2024
Владельцы облигаций SOCAR заработали свыше $10 млн
2 февраль 2024
ЕБРР предоставил кредит ASCO, не получив за него госгарантии
1 февраль 2024
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг SGC
1 февраль 2024
Продолжается рост пассажироперевозок по железной дороге
1 февраль 2024
Продлена нулевая пошлина для авиатоплива
Фотосессии
23 январь 2024
Плакаты кандидатов на Президентских Выборах - 2024
20 январь 2024
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января
19 январь 2024
14 январь 2024
В Баку выпал сильный снег
Напишите нам по электронной почте
Следуйте за нами на Facebook
Следуйте за нами на Twitter
Следуйте за нами в Instagram
Следуйте за нами на YouTube
Следуйте за нами в Telegram