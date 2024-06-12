Канализация, водоснабжение и  подпольные трубы

Центр гигиены и эпидемиологии в сотрудничестве с Министерством экологии опубликовал комплексный анализ состояния вод Каспийского моря вдоль побережья Азербайджана в преддверии пляжного сезона. Лабораторный анализ включал как физико-химические, так и бактериологические параметры, выявив значительные различия в качестве воды между различными пляжами.

Согласно результатам исследования, качество воды на пляжах Баку, включая Бузовна, Зугульба, Мардакян, Шувелян, Новханы, Горадил, Нардаран, Бильгях и Пиршаги, было установлено в пределах допустимого. Это свидетельствует о том, что эти пляжи безопасны для купания и активного отдыха.

И наоборот, качество воды на нескольких других пляжах не соответствовало требуемым стандартам. Интенсивное загрязнение сточными водами было обнаружено вдоль южного берега Апшерона (Шихов, Приморск), восточного побережья (Говсан, Туркан), Сумгайыта, северных сел (Ялама, Набрань, Истису, Сейдли) и южной части моря (Ленкорань и Астара). Особое беспокойство вызывало бактериологическое загрязнение в этих районах, что побудило власти временно воздержаться от купания в этих водах.

Пригодность пляжей Загульба и Бузовна для купания вызвала удивление, особенно с учетом недавних сообщений и расследований информационного агентства Turan. Агентство ранее обращало внимание на сохраняющиеся проблемы с загрязнением, ссылаясь на систематический сброс сточных вод в море в этих местах.

5 мая информационное агентство Turan опубликовало статью «Поднимут ли азербайджанские пляжи "Голубые флаги"» о незаконном сбросе сточных вод на пляжах Загульба и Бузовна. Последующий мониторинг, проведенный в начале июня, показал, что ситуация остается нерешенной. Запросы агентства в Министерство экологии, ОАО "Азерсу", Исполнительную власть Хазарского района и Государственное агентство по туризму не привели ни к каким ответам или действиям. По подсчетам агентства в акваторию пляжа Загульба ежедневно сбрасывается до 20 тыс. кубометров сточных вод. В силу того, что мы не можем получить ответов на поставленные вопросы, составили свой подсчет. В зданиях – многоквартирных и частных, подключенных к центральной канализации, проживает порядка 20 тыс. человек. По нормативу на человека приходится 30 кубометров воды в месяц. В итоге получается 600 тыс. кубометров в месяц.

Настойчивые расследовательские действия Turan, начатые с 12 января 2024 года с информационного запроса к ОАО Азерсу, выявили несанкционированное строительство канализационных линий санаторием "Хазар" и оздоровительным центром «Шеки» в Бузовна. Эта деятельность, в которой, как утверждается, участвуют Azersu, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре и Конфедерация профсоюзов, продолжается без надлежащего надзора или координации. Запросы о предоставлении информации в соответствии с Законом о получении информации не получили четких ответов, что потребовало помощи омбудсмена, влияние которого ограничено.

Министерство экологии и Исполнительная власть Хазарского района отрицают свою осведомленность о проектах по очистке сточных вод, несмотря на предусмотренные Градостроительным и строительным Кодексом полномочия контроля и согласования подобных проектов. Министерство экологии и Госкомитет по архитектуре и строительству переложили ответственность на неустановленные «соответствующие органы». Кроме того, эти агентства, по-видимому, не знают о президентском распоряжении от 30 марта 2017 года Об утверждении "Плана мероприятий по развитию пляжного туризма в Азербайджанской Республике на 2017-2020 годы”, предписывающем использовать индивидуальные системы очистки для таких объектов.

Строительство несанкционированной канализации уже привели к регулярным авариям вместе соединения несанкционированной линии с основным коллектором. А что будет, когда объекты, которые рассчитаны порядка на 600 коек-мест начнут работать. В оздоровительном центре "Шеки" проводится реконструкция, в то время как в комплексе "Хазар" готовятся к модернизации. Прогнозируемый объем сточных вод на этих объектах, по оценкам, превысит 200 000 кубометров в год. Любая неисправность в канализационной системе может привести к серьезным экологическим последствиям и проблемам со здоровьем населения, особенно учитывая текущее состояние очистных сооружений, которые сбрасывают сточные воды на пляже Загульба.

Сохраняющиеся проблемы в Бузовны и Загульбе иллюстрируют более широкую картину пренебрежения к окружающей среде и бесхозяйственности азербайджанских чиновников. Несанкционированное присвоение прибрежных земель, разрушение уникальных геологических объектов, таких ка бузовнинские скалы, и неконтролируемый сброс сточных вод в море являются символом пренебрежения к общественному и экологическому благополучию.

Сохраняющиеся проблемы на этих пляжах подчеркивают острую необходимость сбалансированного подхода к охране окружающей среды, при котором интересы личности, общества и государства гармонично сочетаются. Нынешняя ситуация, характеризующаяся неконтролируемыми личными интересами и отсутствием контроля со стороны регулирующих органов, грозит перерасти в серьезный экологический кризис и кризис в области общественного здравоохранения.

В то время как любители пляжного отдыха готовятся к летнему сезону, контрастные условия на пляжах Азербайджана подчеркивают настоятельный призыв как правительства, так и гражданского общества к действиям по решению этих экологических проблем.

Сточные реки и загульбинский берег

Поселок Бузовна, когда-то носивший название Загульба (в начале 70-х годов прошлого столетия село Бузовны и поселок Загульба объединили и дали общее название Бузовна), был заложены после Второй мировой войны немецкими военнопленными и ими же было построено очистительное сооружение в районе пляжа Загульба. Сооружение было построено в стиле миниатюрного средневекового замка, однако к 1990-м годам оно пришло в негодность, что привело к тому, что неочищенные сточные воды стали стекать непосредственно в Каспийское море, фактически разделив пляж на две загрязненные части. Несмотря на многочисленные попытки активистов и неравнодушных граждан добиться от властей незамедлительных действий, ситуация оставалась нерешенной в течение многих лет.

Пляжная зона находится в непосредственной близости от президентской резиденции «Загульба». В начале 2000-х годов для президента Гейдара Алиева был построен выдвигающийся в море пирс с деревянным домиком, где он мог дышать богатым йодом морским воздухом, который, как считается, полезен для здоровья. Однако пирс находился всего в 300 метрах от загрязненной воды.

В начале июля 2002 года президент Алиев, получив сообщение об опасном состоянии воды, лично проинспектировал это место. Это привело к проведению 15 июля 2002 года важного совещания, на котором он выразил серьезную обеспокоенность уровнем загрязнения Каспийского моря. "Я очень обеспокоен степенью загрязнения каспийских вод. Это тема, которая требует отдельного обсуждения", - заявил Алиев, признав серьезность экологического кризиса.

В ответ на это была построена современная модульная станция глубокой очистки сточных вод с возможностью глубокой очистки, которая заменила пришедшую вне годность немецкую установку. От нового очистительного сооружения канализационная труба была протянута на 300 метров в море. Однако позже возникли конструктивные проблемы: труба разломилась вблизи берега, и теперь, как выясняется, уже недостаточно очищенные сточные воды по-прежнему попадают в акваторию пляжа. Витающий на пляже запах канализации сбрасываемой в море воды с отходами, так называемой глубокой очистки, указывает на отсутствие такой очистки.

20 сентября 2007 года распоряжением президента "О некоторых мерах по защите Каспийского моря от загрязнения" из Резервного фонда Президента было выделено 3,5 миллиона манатов на строительство 12 локальных модульных очистных сооружений вдоль прибрежной полосы зоны Бильгях-Шувелян и острова Пиралахи в Баку.

Несмотря на эти усилия, проблемы сохраняются. Система новой модульной станции не в полной мере предотвращает загрязнение окружающей среды. Видимо из-за нарушения правил эксплуатации не достаточно очищенные сточные воды по-прежнему представляют угрозу для прибрежной среды, что подчеркивает необходимость надзора за работой модульных станций.

Решение проблемы водоснабжения и канализации в Бузовне: путь вперед

В 2014 году были выделены значительные инвестиции в размере 122,7 миллионов манатов для обеспечения Бузовна питьевой водой и системами канализации. Однако десять лет спустя обещанная инфраструктура по-прежнему отсутствует, в результате чего жители остаются без доступа к чистой воде и надлежащего удаления сточных вод.

Проблема усугубляется хаотичным, незапланированным развитием поселка, что делает технически сложным и чрезмерно дорогостоящим внедрение комплексной системы канализации. Решение этой постоянной проблемы может заключаться в разработке и внедрении индивидуальных очистных сооружений для частных домов и учреждений.

Жизнеспособный подход к решению этой проблемы предполагает создание в Азербайджане производственного предприятия, специализирующегося на производстве индивидуальных систем очистки сточных вод – для индивидуальных домов, для многоквартирных зданий, санаториев, больниц, школ и т.д. В идеале это предприятие должно быть расположено на недавно освобожденных территориях, обеспечивая как экономические выгоды для этих районов, так и удовлетворение насущных экологических потребностей.

Индивидуальные системы очистки сточных вод обладают рядом преимуществ: они дешевле, технически проще в установке и безвредны для окружающей среды. Эти системы очищают сточные воды до уровня, позволяющего повторно использовать их для орошения приусадебных участков, тем самым экономя воду и снижая загрязнение окружающей среды.

Такие модули особенно подходят для приморских заведений. Например, установка индивидуальной системы очистки для оздоровительного центра «Шеки», рассчитанного на 300 человек, обойдется примерно в 90 000 манатов. Это экономичное решение резко контрастирует с непрозрачными и, вероятно, более высокими тарифами, взимаемыми ОАО "Азерсу" за установку канализации, последующие услуги, поскольку вовлеченные стороны не раскрывают точных финансовых подробностей.

Успешное внедрение отдельных очистных сооружений требует многогранного подхода:

1. Правительству Азербайджана необходимо стимулировать создание завода по производству индивидуальных систем очистки. Это может включать налоговые льготы, субсидии или другие финансовые стимулы для привлечения инвестиций и обеспечения экономической жизнеспособности завода.

2. Четкая и поддерживающая нормативно-правовая база необходима для обеспечения соответствия систем очистки экологическим стандартам и доступности для жителей. Это включает в себя оптимизацию процессов утверждения и предоставление технических рекомендаций по установке и техническому обслуживанию.

3.Крайне важно информировать общественность о преимуществах и функционировании отдельных систем лечения. Следует разработать программы обучения, чтобы жители и местные предприятия могли эффективно использовать и обслуживать эти системы.

4. Привлечение частных компаний к производству, распространению и техническому обслуживанию систем очистки может способствовать инновациям и повышению эффективности. Партнерство между государственным и частным секторами может способствовать более быстрому и эффективному масштабированию инициативы.

Сосредоточив внимание на индивидуальных очистных сооружениях, Азербайджан может сделать значительный шаг к решению застарелых проблем с канализацией. Такой подход не только решает насущные экологические проблемы, но и способствует внедрению устойчивых методов управления водными ресурсами, что приносит пользу как жителям, так и экосистеме в целом.

Водоснабжение чиновников превращается в спасательный круг для жителей Бузовны

В июле 2016 года ОАО "Азерсу" приступило к строительству водопровода, предназначенного для вилл высокопоставленных чиновников в Бузовна. Эти чиновники построили свои роскошные резиденции на живописных, но незаконно приобретенных прибрежных скалах Бузовна, нанеся урон естественному приморскому ландшафту. Трубопровод диаметром 10 сантиметров был проложен от магистрального водопровода на шоссе Загульба и проходил через поселок Бузовна, который в течение 40 лет испытывала острую нехватку питьевой воды.

Исторически водоснабжение Бузовны осуществлялось из артезианских скважин и колодцев. Однако закачка морской воды в нефтяные скважины для повышения дебита добычи нефти привела к засолению подземных источников воды, что сделало ее непригодными для питья. Из-за этой давней проблемы жители Бузовны оказались в тяжелом положении, полагаясь на ограниченные и зачастую неадекватные дорогие водные ресурсы.

Строительство специального трубопровода для чиновников вызвало возмущение, в статье агентства Turan, которое назвало его "аморальным" водопроводом, учитывая бедственное положение жителей поселка. После серии критических статей проект был приостановлен. Однако затем чиновники продвинули более инклюзивный проект, направленный на обеспечение питьевой водой многоквартирных зданий, чтобы все же обеспечить и их собственное водоснабжение.

К концу 2016 года строительство возобновилось под видом проекта общественного благосостояния, и к 2017 году проект был завершен. Несмотря на первоначальные разногласия, более 20 000 жителей Бузовны наконец-то получили доступ к питьевой воде после четырех десятилетий лишений. Чиновники тоже получали свою воду, но общая польза для общества была неоспоримой.

В 2016 году информационное агентство Turan подало иски против ОАО "Азерсу" за отказ раскрывать информацию о спорном проекте водоснабжения. Однако суды неизменно выносили решения в пользу "Азерсу", гарантируя, чтобы требования агентства о прозрачности не были удовлетворены.

Между тем, в последующем продолжали поступать сообщения о "безнравственных" водопроводах и канализационных трубах. Азерсу использовал внутренний рабочий приказ № 203 для содействия этим незаконным подключениям. Согласно источникам, посредники, официально не связанные с Азерсу, действовали между компанией и гражданами, желающими подключиться к водопроводу. Эти посредники взимали и взымают с граждан плату в размере более 600-1000 манатов за услугу, подключают их к водоснабжению, затем Азерсу штрафует на 168 манатов за незаконное подключение, а затем регистрирует их в качестве новых абонентов, при этом расходы по установке счетчиков ложатся на плечи новых абонентов.

Этот процесс грубо нарушает закон «О водоснабжении и водоотведении», который предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное подключение к системе водоснабжения. Кроме того, есть подозрения, что Азерсу, возможно, регистрирует расходы, связанные с новыми абонентами, как свои собственные расходы, фактически незаконно присваивая средства.

Аналогичный сценарий скорее всего развивался и с проектом канализации санатория «Хазар» и оздоровительного центра «Шеки». Дело в том, что прокладка канализации началась в начале осени. И проект рекламировался любопытным жителям, как канализационная линия для 300 частных домов. Однако после публикаций и информационных запросов, на которые ОАО Азерсу большей частью не отвечает, объявилась информация Азерсу о том, что проект был утверждён в 2019 году, но не был начат из-за пандемии. Как сообщило «Азерсу» агентству Туран проект повторно утвержден по просьбе санатория «Хазар» от 17 январе 2024 года. Это больше похоже на то, что проект был утвержден все же задним числом после того, как агентство Туран 12 января обратилось с информационным запросом в Азерсу и 17 января в Конфедерацию профсоюзов. Из-за отсутствия запрошенной информации делать окончательные выводы сложно. Журналистское расследование незаконной прокладки канализации продолжается, так как нет ясности как вокруг законности проекта и его последствиях для окружающей среды.

Рекомендации:

1.Существует настоятельная необходимость во всеобъемлющей концепции управления объектами водоснабжения и очистных сооружений. Это должно включать единый надзор и внедрение последовательной политики.

2. Обеспечить обязательное привлечение научного сообщества и общественных экологических организаций к планированию и реализации проектов по управлению водными ресурсами. Их экспертные знания могут помочь обеспечить экологически обоснованные и технически жизнеспособные решения.

3. Для восстановления общественного доверия и обеспечения подотчетности необходимо уделять приоритетное внимание прозрачности деятельности отрасли. Это включает в себя четкое информирование о проектах, расходах и процессах принятия решений.

Решая эти проблемы, можно добиться того, чтобы системы водоснабжения и водоотведения удовлетворяли потребности всех граждан на справедливой и устойчивой основе, предотвращая конфликты в будущем и способствуя формированию более здоровых отношений.

Предыдущие статьи:

Экологический кризис в Азербайджане: скандалы с канализацией и бездействие государственных структур

Коррупционная канализация

Молчание говорит о многом: борьба Азербайджана с прозрачностью и подотчетностью

Поднимут ли азербайджанские пляжи "Голубые флаги"

Строительство аморального водопровода в Бузовна идет ускоренными темпами

Строительство «аморального» водопровода приостановлено

Третий судебный иск против «Азерсу» по информационному запросу Turan