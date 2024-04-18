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(4 часа назад)
Коррупционная  канализация

Коррупционная  канализация

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Молчание говорит о многом: борьба Азербайджана с прозрачностью и подотчетностью

Предприняв шаг, подчеркивающий широко распространенную проблему коррупции в Азербайджане, Информационное агентство Turan 2 апреля опубликовало резкое разоблачение под названием "Коррупционная  канализация". Эта статья, представляющая собой обвинительный акт в адрес государственных структур и Конфедерации профсоюзов, раскрывает тревожную реальность системных нарушений и правовой апатии, которые стали определять систему управления страной.

Запрос информационного агентства Turan, направленный четырем ключевым государственным структурам — ОАО "Азерсу", Государственному комитету по градостроительству и архитектуре, Исполнительной власти Хазарского района и Министерству экологии и природных ресурсов, а также председателю Конфедерации профсоюзов, был разослан 17 апреля на то, чтобы получить ответы на обличительные обвинения представлены в статье "Коррупционная канализация".

В основе статьи лежит целый ряд свидетельств, подробно описывающих вопиющие нарушения и наглое пренебрежение правовыми нормами, особенно касающимися Кодекса градостроительства и строительства Азербайджана. Задокументированные случаи должностных преступлений рисуют картину бюрократического аппарата, погрязшего в коррупции и пренебрежении к верховенству закона.

Публикация "Коррупционная канализация" служит тревожным сигналом  не только в адрес причастных к этому государственных органов, но и в отношении более широкого кризиса, охватившего информационную политику и систему управления Азербайджана. Оглушительная тишина, воцарившаяся после его публикации, говорит о многом, подчеркивая серьезные проблемы, с которыми сталкивается страна в своем стремлении к прозрачности, подотчетности и соблюдению верховенства закона.

Отсутствие конструктивного взаимодействия со стороны государственных органов и Конфедерации профсоюзов служит суровым напоминанием о системных недостатках, которые продолжают подрывать демократические устремления страны.

По своей сути, история, раскрытая в статье "Коррупционная коррупция", подчеркивает настоятельную необходимость всеобъемлющих реформ, направленных на укрепление культуры прозрачности, подотчетности и этического управления в Азербайджане. Без целенаправленных действий по устранению коренных причин коррупции и юридической безнаказанности страна рискует еще больше подорвать общественное доверие к своим институтам.

Информационный запрос содержал следующую информацию:  

Уважаемые господа,

2 апреля 2024 года информационное агентство Turan опубликовало статью "Коррупционная канализация".

В связи с этим в соответствии со статьей 50 Конституции Азербайджанской Республики, законами “О доступе к информации” и “О борьбе с коррупцией” прошу ответить на следующие вопросы:

1.Вы читали статью "Коррупционная  канализация" до получения этого информационного запроса?

2. Вы признаете, что проект строительства канализации был реализован с нарушением законодательства?

3. Какие меры вы намерены предпринять в рамках своей компетенции, чтобы обеспечить пересмотр проекта в соответствии с законодательством?

4. В результате незаконного строительства канализации была разрушена инфраструктура: существующий канализационный коллектор и асфальтовое покрытие. Какие меры будут приняты для восстановления нормальной работы канализационного коллектора и целостности асфальтового покрытия?

5. Какие меры вы планируете предпринять для привлечения к ответственности лиц, нарушивших требования законодательства в ходе реализации данного проекта?

Статья прилагается.

Коррупционная  канализация

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