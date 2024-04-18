Чтобы вернуться в ПАСЕ, Баку должен выполнить ряд требований – докладчик по Азербайджану
Чтобы вернуться в ПАСЕ, Баку должен выполнить ряд требований – докладчик по Азербайджану
Содокладчик ПАСЕ по Азербайджану, норвежский депутат Лиз Кристофферсен (Lise Christoffersen) сообщила, что в Комитете министров ведутся переговоры по возвращению Азербайджана в ПАСЕ.
"Мы хотим видеть Азербайджан в Ассамблее, но для этого власти Азербайджана должны пойти на определенные уступки и выполнить ряд требований", - сказала Кристофферсен в беседе с корреспондентом Turan.
На вопрос о каких уступках идет речь, Кристофферсен сказала, что "власти Азербайджана должны сотрудничать с Ассамблеей и создать условия для беспрепятственной работы содокладчиков в стране, включая посещение тюрем. Азербайджан также должен выполнить свои обязательства в области прав человека.
Содокладчикам Мониторингового комитета, находившимся в Азербайджане 3-7 июня прошлого года, не разрешили посетить политзаключенных.
Лиз Кристофферсен отметила, что хотя министр юстиции Азербайджана и обещал, что предоставят им такую возможность во время следующего визита, но и тогда - 20-21 ноября прошлого года, их снова туда не пустили.
Запрет содокладчикам Мониторингового комитета свободно работать в Азербайджане и не допуск в страну других докладчиков ПАСЕ - Ханне Барделл и Полу Гавану – стали причиной лишения права голоса делегации Азербайджана на январской сессии ПАСЕ 2024 года.
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