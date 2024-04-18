Назначен шестой заместитель министра экономики Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Ахундова новым заместителем министра экономики.

Таким образом, на сегодня у министра экономики Микаила Джаббарова уже стало шесть заместителей, в том числе первый заместитель Эльнур Алиев и заместители Сахиб Алекперов, Сахиб Мамедов, Ровная Аблуллаев, Самед Баширли и Анар Ахундов.

До этого он выполнял обязанности советника министра экономики, а в ноябре 2022 года был назначен членом Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.