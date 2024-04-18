Назначен седьмой заместитель министра экономики Азербайджана
Назначен шестой заместитель министра экономики Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Ахундова новым заместителем министра экономики.
Таким образом, на сегодня у министра экономики Микаила Джаббарова уже стало шесть заместителей, в том числе первый заместитель Эльнур Алиев и заместители Сахиб Алекперов, Сахиб Мамедов, Ровная Аблуллаев, Самед Баширли и Анар Ахундов.
До этого он выполнял обязанности советника министра экономики, а в ноябре 2022 года был назначен членом Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
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Экономика
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1 отзыв
Samir
2024-04-18
7-ci yox, 6-cı. Elnur Əliyev, Sahib Ələkbərov, Sahib Məmmədov, Rövnəq Ablullayev, Səməd Bəşirli və Anar Axundov (təyin olunan).