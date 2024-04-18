  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear170 C
  • Пятница, 19 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Назначен седьмой заместитель министра экономики Азербайджана

Назначен седьмой заместитель министра экономики Азербайджана

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначен шестой заместитель министра экономики Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Ахундова новым заместителем министра экономики.

Таким образом, на сегодня у министра экономики Микаила Джаббарова уже стало шесть заместителей, в том числе первый заместитель Эльнур Алиев и заместители Сахиб Алекперов, Сахиб Мамедов, Ровная Аблуллаев, Самед Баширли и Анар Ахундов.

До этого он выполнял обязанности советника министра экономики, а в ноябре 2022 года был назначен членом Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

 

1 отзыв

  • Samir

    2024-04-18

    7-ci yox, 6-cı. Elnur Əliyev, Sahib Ələkbərov, Sahib Məmmədov, Rövnəq Ablullayev, Səməd Bəşirli və Anar Axundov (təyin olunan).

    Cavab ver

Написать отзыв

Экономика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей