США заявляют, что процесс восстановления Украины «уже идет», критикуя Россию за продолжающиеся нападения
США заявляют, что процесс восстановления Украины «уже идет», критикуя Россию за продолжающиеся нападения
Администрация Байдена в среду призвала Конгресс "действовать незамедлительно" и оказать поддержку Украине, сообщает вашингтонский корреспондент ТУРАН.
«Американский народ поддерживает Украину, и мы не можем бросить его в трудную минуту», — заявила журналистам Пенни Притцкер, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины.
«Спустя 784 дня после полномасштабного вторжения России в Украину Конгресс должен действовать, чтобы обеспечить безопасность Украина и необходимо действовать немедленно. Неоказание этой помощи будет иметь серьезные последствия и Путин продолжит атаки на энергетическую систему Украины, оставиви сотни тысяч людей без тепла, а на фронте Украина потеряет свои позиции», - сказала она.
Отвечая на вопросы TURAN, спецпредставитель сообщила, что ущерб, нанесенный Украине, приближается к 500 млрд USD.
Политика
-
- 18 апрель 2024, 22:10
Руководитель сайта “Meclis.info” Имран Алиев задержан вечером 18 апреля в бакинском аэропорту. Об этом он сам успел сообщить коллегам-журналистам.
-
- 18 апрель 2024, 18:12
Россия ожидает от Армении объяснений о "военно-политических договоренностях" с США и Евросоюзом , достигнутых 5 апреля в Брюсселе. Об этом заявила 18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
-
- 18 апрель 2024, 16:58
Активист Гянджинского отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев переведен из колонии номер 6 общего режима в Гобустанскую крытую тюрьму. Об этом говорится в сообщении ПНФА.
-
- 18 апрель 2024, 15:58
18 апреля Верховный суд Азербайджана отклонил кассационную жалобу активиста Пюнхана Керимли, арестованного после депортации из Германии.
Написать отзыв