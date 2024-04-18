  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear170 C
  • Пятница, 19 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
  • Главная страница
  • Политика
  • США заявляют, что процесс восстановления Украины «уже идет», критикуя Россию за продолжающиеся нападения
США заявляют, что процесс восстановления Украины «уже идет», критикуя Россию за продолжающиеся нападения

США заявляют, что процесс восстановления Украины «уже идет», критикуя Россию за продолжающиеся нападения

A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США заявляют, что процесс восстановления Украины «уже идет», критикуя Россию за продолжающиеся нападения

Администрация Байдена в среду призвала Конгресс "действовать незамедлительно" и оказать поддержку Украине, сообщает вашингтонский корреспондент ТУРАН.

«Американский народ поддерживает Украину, и мы не можем бросить его в трудную минуту», — заявила журналистам Пенни Притцкер, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины.

«Спустя 784 дня после полномасштабного вторжения России в Украину Конгресс должен действовать, чтобы обеспечить безопасность Украина и необходимо действовать немедленно. Неоказание этой помощи будет иметь серьезные последствия и Путин продолжит атаки на  энергетическую систему Украины, оставиви сотни тысяч людей без тепла, а на фронте Украина потеряет свои позиции», - сказала она.

Отвечая на вопросы TURAN, спецпредставитель сообщила, что  ущерб, нанесенный  Украине, приближается к 500 млрд USD.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей