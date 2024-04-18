США заявляют, что процесс восстановления Украины «уже идет», критикуя Россию за продолжающиеся нападения

Администрация Байдена в среду призвала Конгресс "действовать незамедлительно" и оказать поддержку Украине, сообщает вашингтонский корреспондент ТУРАН.

«Американский народ поддерживает Украину, и мы не можем бросить его в трудную минуту», — заявила журналистам Пенни Притцкер, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины.

«Спустя 784 дня после полномасштабного вторжения России в Украину Конгресс должен действовать, чтобы обеспечить безопасность Украина и необходимо действовать немедленно. Неоказание этой помощи будет иметь серьезные последствия и Путин продолжит атаки на энергетическую систему Украины, оставиви сотни тысяч людей без тепла, а на фронте Украина потеряет свои позиции», - сказала она.

Отвечая на вопросы TURAN, спецпредставитель сообщила, что ущерб, нанесенный Украине, приближается к 500 млрд USD.