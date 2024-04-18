Преодоление экономических трудностей: прогноз МВФ для Азербайджана

В условиях глобальной экономической неопределенности Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал свои последние прогнозы, в которых подробно описываются перспективы экономического роста Азербайджана на фоне геополитических рисков и меняющейся макроэкономической динамики.

Апрельский доклад МВФ "Перспективы мировой экономики" пересматривает прогнозы глобального роста в сторону понижения на 2024 и 2025 годы, ссылаясь на стечение факторов, включая геополитическую напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики и замедление роста в ключевых экономиках, таких как Китай. Прогнозы указывают на скромные темпы глобального роста в 3,2% как в 2024, так и в 2025 годах, что означает пересмотр в сторону понижения по сравнению с предыдущими оценками и указывает на период сдержанного экономического роста.

На этом фоне экономические перспективы Азербайджана предстают как сочетание вызовов и возможностей: МВФ прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2024 году, за которым последуют более умеренные темпы роста в 2,3% в 2025 году и 2,4% в 2029 году. Хотя эти цифры представляют собой пересмотр в сторону повышения по сравнению с предыдущими прогнозами, они подчеркивают необходимость постоянных усилий по повышению устойчивости экономики и стимулированию устойчивого роста.

Правительство Азербайджана разделяет осторожный оптимизм МВФ, прогнозируя рост ВВП на 2,4% в 2024 году — заметное улучшение по сравнению с показателем предыдущего года в 1,1%. Усилия по сдерживанию инфляции также стоят на повестке дня, поскольку МВФ прогнозирует умеренные темпы инфляции в 3,5% в 2024 году, 5% в 2025 году и 4% в 2029 году. Приверженность правительства сдерживанию инфляции очевидна: среднегодовая инфляция, по прогнозам, снизится до 5,3% в 2024 году по сравнению с 8,8% в 2023 году.

Одним из ярких моментов в экономических перспективах Азербайджана является профицит счета текущих операций: МВФ прогнозирует профицит в размере 8,5% ВВП в 2024 году, затем 8,1% в 2025 году и 4,3% в 2029 году. Хотя эти цифры пересмотрены в сторону понижения по сравнению с предыдущими оценками, они подчеркивают сохраняющуюся устойчивость страны в управлении своими внешними балансами в сложных глобальных условиях.

Хотя на траекторию развития экономики Азербайджана могут влиять глобальные трудности, прогноз МВФ подчеркивает важность принятия упреждающих мер для защиты от внешних потрясений и использования открывающихся возможностей.