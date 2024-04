Коррупционная канализация

В селении Бузовны ЗАО «Курорт», находящаяся в ведении Конфедерации профсоюзов Азербайджана, запустил проект прокладки канализационного трубопровода, который берет свое начало от магистрального канализационного трубопровода рядом со школой-интернатом ном.13 и далее следует в санаторий «Хазар» и центр отдыха «Шеки», которые находится рядом со святилищем и Мечетью "Али аягы" (Ступня Али). Трубопровод протяжностью 2,4 км частично состоит из пропиленовой трубы диаметром 50 см, а затем раздваивается на два пластиковых трубопровода диаметром по 10 см каждая. Санаторий Хазар находится в разгромленном состоянии после того, как его несколько лет назад покинули беженцы, и там никаких работ не проводятся. Ворота закрыты наглухо. В центре отдыха Шеки идут ремонтные работы.

Все дело в том, что оба объекта находятся намного ниже уровня от канализационного коллектора, который доставляет нечистоты на очистительное сооружение на пляже Загульба. И как сказали строители, отходы из курортных объектов будут прокачиваться с помощью специальных насосов (?!). Работы по прокладке канализационной трубы были начаты в сентябре 2023 года и уже имеют негативные последствия. Канализационные стоки, идущие от многоквартирных зданий поселка Бузовна постоянно разливаются наружу на месте, где была осуществлена стыковая новой линии с магистральной сетью, а при дождях ситуация становится еще плачевнее – стоки разрывают асфальт и прорываются наружу, заливая окрестности по улицам Лермонтова и Ахундова. Улица, где проложен трубопровод, пришла в негодность и состоит из отдельных залатанных кусков некачественного асфальта и почва проседает на всем пути трубопровода. Работы проводились некачественно, и если трубопровод будет введен в эксплуатацию, аварии будут неизбежными, как и выброс нечистот на улицы селения.

Но самое главное заключается в том, что проект был реализован без соответствующего согласования и разрешения местных государственных органов, Минэкологии. Агентству Туран пришлось долго разбираться в том, кто дал разрешение на строительство канализации, кто является ответственным за строительство, и кто является исполнителем. Государственные организации, Конфедерация профсоюзов не отвечали на письменные запросы агентства в соответствии с требованием законодательства. Агентство было вынуждено подключать аппарата Омбудсмена, с помощь которого удалось наскрести какую-то информацию. Но практически на все запросы ответчики не отвечали по существу.

ОАО Азерсу изначально отрицал своей причастности к строительству данной канализации, но потом был вынужден признать, что утверждал этот проект, но работы производила подрядная организация. Азерсу сообщил, что ЗАО Курорт обращалось с целью получения технического обоснования проекта (ТО) еще в 2019 года. 17 января 2024 года, кода расследование проекта занялся Туран, водораспределительная компания сообщила, что было повторное обращение ЗАО в Азерсу о продлении ТО, которое было удовлетворено. О причинах продления ТО не сообщается. Есть серьезные сомнения, что на момент начала строительства было какое-то ТО. Дело в том, что Азерсу, как и все причастные к этому канализационному проекту ведомства, отказалась предоставить всю информацию о нем. Такую же позицию заняла Конфедерация профсоюзов. Например, КПА в письме от 16 февраля 2024 года сообщает, что не обязана отвечать на информационные запросы общественных объединений и партий, будто не замечая того, что запрос поступил от СМИ. Но не в этом дело. Согласно статье 9.1.2. закона О получении информации, КПА обязана отвечать на запросы. КПА отмечает, что канализационная система санатория Хазар приведена в непригодное состояние беженцами, и поэтому возникла необходимость в его восстановлении, также как и в центре отдыха «Шеки». Однако «Шеки» был построен относительно недавно, не захватывался беженцами и имел свою систему канализации. Никаких ремонтных работ в «Хазаре» не проводится, и к тому же санаторий который был построен в начале 60-х годов, имел собственную систему очистки сточных вод, и они никогда не выводились на коллектор. Из письма КПА следует, что профсоюзы обратились за ТО проекта к ОАО Азерсу и получили его. На основании ТО был составлен проект со стороны Научно-исследовательского института «СуКанал». Затем проект был утверждён Центром территориального планирования и строительства Госкомитета градостроительства и архитектуры. Договор на выполнение работы был заключен с лицензированной подрядной организацией ООО “Repeir VS Construction”. КПА не сообщает даты обращений и утверждений ТО и проекта, заключения договора с подрядчиком, информацию о тендере на выбор подрядчика .

Местная исполнительная власть Хазарского района сообщила, что проект не был согласован с местными органами власти. В письме от 3 марта первый заместитель главы исполнительной власти района Ельшан Гурбанов сообщил, что подготовка проекта, его строительство, использование, техническое обслуживание осуществляется со стороны ОАО Азерсу. Однако, сообщает Гурбанов, в связи тем, что асфальтное покрытие пришло в негодность после проведения работ Исполнительная власть района обратилась с нареканиями в Управление водного канала Хазарского района – подразделения ОАО Азерсу.

Государственное агентство экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов также не было проинформировано о строительстве коллектора. Агентство узнало о строительстве из обращения Туран. В письме госагентство сообщает, что для реализации проекта по прокладке линии канализации никакого обращения со стороны соответствующих структур не было. Агентству Туран было рекомендовано обращаться в соответствующие ответственные структуры о соответствии строительства государственным нормам и правилам. Но само министерство никаких мер не предприняло в связи с нарушением требований Градостроительного и строительного Кодекса (ГСК) Азербайджана, касательно экологических аспектов.

Госкомитета строительства и архитектуры, который готовил и утверждал проект, не ответил на информационный запрос Туран.

Следует отметить, что строительные работы регламентируются Градостроительным и строительным кодексом АР.

Соотношение действий, связанных с реализацией указанного проекта, с положениями Кодекса, который определяет политику, основные принципы градостроительной и строительной деятельности, показывает грубое нарушение законодательства со стороны всех государственных субъектов и профсоюзов.

Проект не был согласован с местными органами власти, хотя ГСК указывает, что заказчиком территориального планирования выступает соответствующий орган исполнительной власти или муниципалитет. Документы территориального планирования разрабатываются на основании решения, принятого соответствующим органом исполнительной власти или муниципалитетом. Не были предприняты действия с целью обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей среды, общественность не была проинформирована о проекте, не было межведомственных и общественных обсуждений проекта. Согласно ГСК, в течение 10 дней с даты подготовки окончательного проекта документов территориального планирования заказчиком организуются общественные обсуждения. Заказчик информирует участников общественного обсуждения о результатах рассмотрения возражений и предложений, связанных с проектом документов территориального планирования, территориальным планированием, и о внесенных в связи с этим изменениях в проекты документов территориального планирования, а также о причинах отклонения возражений и предложений. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, связанных с территориальным планированием, устанавливается соответствующим органом исполнительной власти

ГСК считает недопустимым строительство которого предусматривается, противоречит генеральному плану; существует угроза того, что объект, строительство которого предусматривается, будет оказывать вредное воздействие на окружающую среду или сам подвергнется такому воздействию; объект, строительство которого предусматривается, требует нерационального использования государственных или муниципальных средств в связи с созданием инфраструктуры, обеспечением безопасности или здоровья; объект, строительство которого предусматривается, нарушает интересы, связанные с охраной окружающей среды, земли, объектов культурного наследия либо природные особенности ландшафта; объект, строительство которого предусматривается, создает угрозу водному хозяйству или ставит под угрозу защиту от природных явлений (наводнений).

Ни один государственный и общественный орган не ответил на информационный запрос агентства Туран в установленный законом сроки – в оперативном порядке до 24 часов, а если ответ требует особого исследования, изучения, то максимум до 7 рабочих дней. Хотя все поставленные вопросы, касающиеся информации о проекте, могли быть представлены в течении максимум пару часов. Но такого в практике информационных запросов агентства Туран не было. Ответы приходили с большим опозданием и не по существу вопросов.

Все ответы, которые были получены по делу о канализационном проекте, являются неполными, и были получены с помощью обращений к Омбудсмену. Но даже аппарат омбудсмена в конце концов оказывался бессильным и рекомендовал обратиться в суд на Конфедерацию профсоюзов. Опыт обращений Туран в суд с иском о невыполнении ответчиками закона О получении информации в подавляющих случаях заканчивался ничем. Суды фактически выступают в роли адвокатов ответчиков. Судебные процессы затягиваются на месяцы, чтобы получить элементарный ответ, на подготовку которого требуется незначительное время.

За все время общения с аппаратом омбудсмена ни разу не были применены предусмотренные законом финансовые санкции против ответчиков за нарушение закона О получении информации, несмотря на то, что денежные штрафы за нарушение этого закона были увеличены. Согласно закону О борьбе с коррупцией сокрытие и непредоставление информации в полном или неполном объеме квалифицируется как действие создающие условия для коррупции.

Селение Бузовны страдает от отсутствия канализации и пресной воды. В прошлом вода в колодцах была пресная, однако для повышения дебита в нефтяных скважинах с начала 60-х годов прошлого столетия в пласты на месторождении Бузовнынефть стали закачивать морскую воду в начале 70- х годов началось засоление колодцев. Поднялся уровень подпочвенных вод. В 2014 году правительством было принято решение об обеспечении Бузовна и ряда других поселков пресной водой и канализацией. На это из бюджета было выделено 120 млн. манатов. Деньги пропали. Азерсу сообщил в 2018 году, что было освоено около 3 млн. манатов из этих средств, остальные деньги до компании не дошли.

3 августа 2021 года в соответствии с распоряжением президента республики Государственный комитет по градостроительству и архитектуре подвел итоги второго этапа конкурса «Архитектурный лик апшеронских поселков». Были объявлены победители конкурса на архитектурную планировку поселка Бузовна, который был проведен совместно с Главным управлением градостроительства и архитектуры Баку, Союзом архитекторов Азербайджана и ООО Bakı Abadlıq Xidməti. Главная задача - создание единой архитектурно-художественной концепции поселка при условии сохранения его исторической атмосферы, решение вопросов планировки ландшафта, улучшение общественно-экономических условий для населения, озеленение поселка, использование солнечных батарей, развитие туристической инфраструктуры, организация правильной парковки, создание пешеходных зон и велосипедных дорожек, новых тротуаров. На этом все закончилось. Происходит обратное – разрушаются памятники, дороги, уникальный прибрежный ландшафт, ухудшается экологическая ситуация.

И наконец, Информационное агентство Туран, согласно советской традиции, направит указанным в статье государственным и общественной структурам статью с просьбой высказать мнение об изложенных в статье фактов, а также сообщить о принятых мерах по устранению фактов нарушения законности.

Агентство также ждет ответа на вопросы в информационном запросе, который был им направлен, и оставлен без ответа:

1.Кто является заказчиком проекта?

2.Какова цель проекта?

3.Каковы технические параметры проекта, его стоимость, каков срок реализации?

4.Кто оплачивает проект?

5.Кто выполняет работы по проекту?

6.Есть ли у исполнителя опыт в этой области и какие проекты он реализовал до сих пор?

7.Когда проводился тендер на выполнение работ и какие организации принимали участие в тендере?

8.2014 года на строительство водопровода и канализации в Бузовне из бюджета было выделено 120 миллионов манатов. Почему до сих пор ничего не сделано?

Председателю Государственного комитета по градостроительству и архитектуре господину Анару Гулиеву

1.Согласован ли проект канализации с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре?

2.Если комитет давал согласие на прокладку канализационной линии, на каком основании?

3.С какими соответствующими государственными органами согласован вопрос прокладки канализационной линии в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса?

4.Контролирует ли комитет ход работ и какие проблемы были выявлены?

