США призывают Баку и Ереван воздержаться от эскалации
Соединенные Штаты считают, что единственный способ обеспечить устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном находится за столом переговоров.
Пресс-секретарь Мэтью Миллер в понедельник отреагировал на заявления Азербайджана о том, что армянские войска концентрируются вдоль границы, что было опровергнуто миссией Европейского союза по мониторингу границы.
"Мы видели заявление правительства Азербайджана и хотел бы отметить, что вчера наблюдательная миссия ЕС заявила, что армяно-азербайджанская граница стабильна и спокойна, без особых движений войск или артиллерии", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN.
"Мы предостерегаем от эскалации риторики или военных действий вдоль границы", - добавил он.
Собирается ли Вашингтон обратиться к азербайджанской стороне, чтобы предотвратить потенциальную эскалацию, учитывая предстоящую встречу госсекретаря Бликена с армянским руководством? на этот вопрос Миллер ответил: "Мы продолжим объяснять Армении, так и Азербайджану, что эскалация не в чьих-либо интересах".
Что касается встречи в Брюсселе на этой неделе, то Миллер повторил, что речь идет о реформах в Армении и ее демократии, экономике и устойчивости.
"Мирный процесс не находится в центре внимания этой встречи; это встреча между США, ЕС и Арменией для обсуждения экономической диверсификации, гуманитарной помощи, поддержки беженцев и поддержки политических реформ Армении в таких областях, как демократия и верховенство права. Это не региональная встреча", - заключил он.
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