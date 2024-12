Власти пригородного поселка Бузовна недавно открыли памятник в виде ржавого мусорного бака, призванный символизировать глубоко укоренившуюся коррупцию и бесхозяйственность в системе управления водными ресурсами Азербайджана. Установка последовала за драматическим провалом земли над незаконной канализационной линией, оставив после себя зияющую дыру, которая теперь отмечает перекресток четырех дорог.

Но символический резонанс мусорного бака был недолгим. Всего несколько дней спустя очередной поток сточных вод смыл его, оставив после себя более глубокую яму — свидетельство неконтролируемого хаоса, творящегося под поверхностью инфраструктуры Азербайджана.

Местные журналисты уже несколько месяцев бьют тревогу по поводу незаконной двухкилометровой канализационной линии, проложенной под дорогами Бузовны государственным акционерным обществом открытого типа «Азерсу». Проект, как сообщается, заказанный без юридического надзора Конфедерации профсоюзов Азербайджана, стал угрозой общественной безопасности, с повторяющимися случаями обрушения дорог. Несмотря на неоднократные обращения в государственные органы, проблема была встречена с безразличием — по словам критиков, это отражение государственного аппарата, занятого подавлением инакомыслия, а не борьбой с системной коррупцией.

Последнее обрушение произошло в октябре, когда Lada Priora провалилась в свежеобразовавшуюся воронку. Водитель, невредимый, но потрясенный, поклялся подать официальную жалобу на Azersu. На земле рабочие Azersu оцепили территорию красно-белой лентой — привычное зрелище для местных жителей, которые были свидетелями множества подобных инцидентов за последний год.

«Каждые несколько месяцев земля уходит под землю», — сказал один из жителей. «Это как жить на бомбе замедленного действия».

Сага широко освещалась независимыми СМИ, включая Turan, который в начале этого года опубликовал отчеты о расследованиях, раскрывающие всю степень незаконности. Официальные документы, полученные через несколько месяцев после начала строительства, подтвердили, что проект не имел необходимых разрешений от местных и национальных регулирующих органов.

Просьбы о прозрачности были отклонены. Исполнительная власть Хазарского района признала незаконность проекта, но не предприняла никаких шагов для его остановки. Обращения в Министерство экологии и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре также остались без ответа, оставив жителей страдать от последствий бездействия правительства.

Последствия этого пренебрежения выходят за рамки разрушающихся дорог. Протекающие сточные воды загрязнили близлежащие улицы и общественные пляжи, включая некогда нетронутые берега близлежащей Загульбы, известной зоны отдыха недалеко от резиденции президента. Несмотря на неоднократные предупреждения, правительство не решило эту проблему, позволяя сточным водам продолжать загрязнять воды, часто посещаемые семьями и туристами.

Ухудшение состояния окружающей среды стало мрачной отличительной чертой подхода Азербайджана к городскому развитию. Летом пляжи были завалены мусором, часто смешивавшимся с отходами животноводства. Попытки навести порядок были спорадическими и в основном перформативными. Например, организованная правительством уборка пляжа в Бильгях включала в себя детей, размахивающих флагами и позирующих для фотосессий, но мусор снова появлялся в течение нескольких недель.

Ситуация в Бузовне является символом более широких провалов управления. Экологические штрафы выросли в последние месяцы, якобы для борьбы с загрязнением, но критики утверждают, что эти меры больше касаются внешнего вида, чем сути. Действия правительства остаются реактивными, устраняя симптомы, а не коренные причины.

«Управление в Азербайджане можно описать двумя словами: Исполнительное, а не Инициативное», — сказал защитник окружающей среды. «Они действуют только тогда, когда их к этому вынуждают, и даже тогда это всего лишь лоскутное одеяло временных исправлений».

При отсутствии значимых реформ последствия становится все труднее игнорировать. Разрушающиеся дороги Бузовны — это не просто локальное неудобство; это метафора более широкого упадка, разъедающего государственные институты Азербайджана. Под поверхностью, как в переносном, так и в прямом смысле, гниет коррупция, грозя поглотить не только дороги. Она ставит под угрозу веру общественности в систему, призванную служить и защищать ее.

В то время как Азербайджан провел конференцию COP 29, демонстрирующую экологические обязательства страны, ирония не могла быть более суровой. В Бузовне халатность государства проявилась во всей красе — суровое напоминание о том, что происходит, когда институты, призванные защищать общественное благосостояние, вместо этого ставят во главу угла самосохранение.

Для жителей Бузовны ржавый мусорный бак, возможно, исчез, но его послание осталось: коррупция, как и сточные воды под их ногами, — это проблема, с которой не справится ни один памятник.

