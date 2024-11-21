От Дня защиты детей к жизни детей

«Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком, он лишь маленький беззащитный взрослый».

Кажется, мы верим, что жизнь не может быть праздничной без праздников, или что мы не можем думать о детях, если это не День защиты детей. Как будто для всего должен быть определенный день или событие в календаре. Темы, связанные с этим календарем, приобретают известность. Как будто каждый день в году принадлежит определенной социальной группе. Мудрая китайская пословица гласит: «Подготовьте свои оросительные каналы до того, как придет вода». По этой логике мы должны думать о детях до того, как зазвонят колокола тревоги об их трагической жизни. Мы должны устранить причины увеличения числа детей с недостаточным весом, задержкой роста и потерей памяти, прежде чем эти проблемы станут более серьезными. И это должно происходить не только в июне — это должно происходить круглый год.

1 июня ежегодно отмечается Международный день прав ребенка, но мы склонны называть его Днем детей. Однако дети должны переживать свое детство каждый день в году. Они должны жить как дети, расти как дети, и пользоваться правами, которых дети заслуживают. Что еще важнее, они должны пользоваться этими правами. Международный день прав ребенка существует для того, чтобы напоминать мировому сообществу об этих правах.

Если дети есть, а детства нет, то это означает прямой скачок от детства к старости. Халед Хоссейни в своем всемирно известном романе «Бегущий за ветром » прекрасно описал тяжелое положение афганских детей: «В Афганистане есть дети, но нет детства». Трудно описать детские трагедии точнее.

Когда дети не могут жить как дети или потакать детским прихотям, они страдают от психологического вреда. Они впадают в глубокую депрессию и вырастают с комплексами неполноценности. Жан-Жак Руссо, мыслитель эпохи Просвещения и сторонник человеческого прогресса, однажды сказал: «Если вы убьете в детях чувство озорства, вы никогда не воспитаете мудрых взрослых».

Дети часто обнаруживают, что их ценности конфликтуют с ценностями их родителей. Пока родители гонятся за деньгами, дети наслаждаются погоней за бабочками. Когда эти ценности расходятся, родители не должны рассматривать своих детей как имущество, чтобы контролировать или подавлять их индивидуальность. Вместо этого они должны ценить точку зрения своих детей и прививать им чувство сочувствия. В своей книге «Золотые самородки » современный мыслитель Ошо пишет: «Любите и уважайте своих детей. Ваша любовь и уважение могут помочь им преодолеть свои слабости, положить конец своим неудачам и дать им новую энергию, смысл и силу».

Реальность жизни детей в нашей стране

В Азербайджане риторика вокруг детей часто украшена эпитетами и преувеличениями, которые оставляют безмолвным при столкновении с реальностью: «Дети — как нераскрывшиеся бутоны», «Они — наше будущее» или «Они окружены всесторонней заботой государства». Но насколько правдивы эти утверждения? Полностью ли они отражают реальность?

На самом деле, условия жизни многих детей сегодня говорят о том, что они не столько похожи на нераскрывшиеся бутоны, сколько на полностью распустившиеся цветы, которые выдержали бесчисленные испытания. Множество детей можно увидеть моющими окна машин на обочине дороги или прогуливающими школу, чтобы помочь своим семьям.

В Азербайджане проживает 2,6 миллиона детей, то есть каждый четвертый гражданин — ребенок. Из них 900 000 принадлежат к семьям с двумя детьми. Правительство предоставляет пособия 700 000 детей через пять государственных программ. Однако эти программы часто заменяют прямую поддержку детей более широкой финансовой помощью, направленной на уязвимые социальные группы. Тем не менее, стоит отметить, что семьи с 2,6 миллионами детей в стране не получают адресной социальной помощи.

В настоящее время Азербайджан не предоставляет всеобщих детских пособий. Однако законы предусматривают большие штрафы за трудоустройство детей, представляя это как нарушение закона. Хотя ничего не предусмотрено для поддержки их рождения и воспитания, существуют строгие наказания за привлечение их к работе. Вместо прямых пособий правительство могло бы рассмотреть косвенные меры поддержки, такие как освобождение продуктов питания и одежды для детей от НДС, что могло бы улучшить семейные бюджеты.

Государство владеет собственностью, богатством и финансовыми ресурсами не ради себя, а для того, чтобы справедливо и щедро тратить их на нуждающихся. Известный экономист Джон Мейнард Кейнс утверждал, что правительства не должны фокусироваться исключительно на доходах, но и на плановых расходах в пользу определенных социальных групп. Интересы этих групп должны быть приоритетными.

Наконец, давайте развеем заблуждение, что дети являются собственностью своих родителей. Хотя родители могут привести их в этот мир, дети им не принадлежат. У родителей есть свое прошлое; у детей есть свое будущее. Если дети — наше будущее, давайте не будем красть его у них. Давайте защитим их будущее, поскольку это также способ его формирования.