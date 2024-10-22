Проблема в том, что власть Исполнительная, а не Инициативная

Накануне надвигающегося на Баку масштабного наводнения в поселке Бузовна произошел тревожный инцидент, где автомобиль Lada Priora провалился под землю, буквально обрушив под собой дорогу. Водитель чудом остался невредим, но поклялся добиваться справедливости, пообещав подать официальную жалобу в прокуратуру на ОАО «Азерсу» — государственную компанию водоснабжения и канализации, часто ассоциируемую с глубоко укоренившейся коррупцией.

Прибыв на место, невозможно было не заметить серьезность ситуации. Рабочие Azersu были заняты копанием, спешно ограждая обрушившуюся зону красно-бело-полосатыми лентами, которые должны были предупредить водителей о потенциальной опасности. Однако местные жители слишком хорошо знают, что это не первый раз, когда это место обрушивается. Фактически, за последние полгода это самое место неоднократно уносило автомобили, превращая то, что должно было быть стандартной дорогой, в опасную ловушку. Вместо того, чтобы предпринять решительные действия, Azersu стал соучастником, подготовив очередную катастрофу, ожидающую свою следующую жертву.

Это самое место стало предметом постоянного освещения в СМИ, а Turan, азербайджанское независимое информационное агентство, опубликовало серию статей, описывающих незаконную, коррумпированную канализационную линию, зарытую под этими разрушающимися дорогами. Канализационная линия длиной более двух километров была проложена с вопиющим нарушением закона и, по данным источников, незаконно заказана Конфедерацией профсоюзов Азербайджана. Только после расследования Turan в январе всплыла официальная документация — спустя несколько месяцев после начала строительства.

Просьбы о прозрачности были встречены запутыванием. Когда Turan запросил требуемую публичную документацию по канализационной линии, как того требует Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана, им неоднократно препятствовали. Исполнительная власть Хазарского района признала, что проект не был одобрен их офисом, однако, что шокирует, ничего не сделала, чтобы остановить его. Обращения в Министерство экологии и Комитет по архитектуре и градостроительству также остались без внимания. За кулисами одержали верх силы инерции и соучастия, позволив незаконному инфраструктурному проекту превратиться в общественную угрозу.

Теперь результаты этого бездействия болезненно очевидны. Район вокруг Бузовны омрачен несчастными случаями — сточные воды просачиваются на улицы, земля уходит под ногами, а целые участки дороги приходят в негодность. Более чем двухкилометровый участок дороги теперь представляет собой не более чем лоскутное одеяло из поспешных исправлений, ни одно из которых не устраняет первопричину. Обращения к правительству остались без ответа, и местные жители вынуждены сами заботиться о себе в опасной среде, созданной теми самыми институтами, которые призваны их защищать.

Ситуация в Бузовне не уникальна. В течение многих лет стоки сточных вод беспрепятственно стекали в воды, окружающие близлежащие пляжные зоны, включая нетронутые берега Загульбы, прямо рядом с президентской резиденцией. Несмотря на неоднократные статьи, жалобы и публичные призывы к действию, ничего не изменилось. Сточные воды продолжают свободно течь на общественные пляжи, такие как Бузовна и Загульба, загрязняя воды, где когда-то купались семьи и собирались туристы.

Несоблюдение элементарных санитарных норм выходит за рамки канализации. Летом мусор свободно разносится по общественным пляжам, часто оставленным бродячим скотом. Я сам лично занялся уборкой пляжей, собирал мусор в мешки и звонил местным властям, чтобы они его вывезли. Хотя они приезжали и забирали то, что я собирал, проблема сохранялась, постоянный цикл пренебрежения.

На пляже Бильга развернулась похожая картина. После моих усилий по уборке Министерство экологии организовало широко разрекламированный флешмоб с детьми, размахивающими флагами, концертами и достойным фотосессии сбором мусора. Но в начале октября, когда пляжный сезон подходил к концу, я вернулся и обнаружил тот же усеянный мусором берег, где проходил еще один флешмоб — на этот раз в интересах чиновников, готовящихся к предстоящей конференции COP 29.

В последние месяцы экологические штрафы выросли. По всей видимости, они призваны бороться с загрязнением, но они кажутся скорее перформационным жестом, чем реальным решением. Подход правительства к экологическим проблемам — и управление в целом — похоже, следует модели ответных, а не упреждающих мер. Наша власть Исполнительная, а не Инициативная. Они действуют только тогда, когда им это предписано, и ничего не делают, когда им этого не предписано. Лучший сценарий — это лоскутное одеяло из быстрых исправлений. Худший? Шлейф флешмобов, за которыми следуют антропогенные наводнения и катастрофы.

Азербайджану, как он есть, не хватает как последовательной стратегии, так и культурной приверженности сохранению ландшафта и окружающей среды, которые так срочно необходимы. В Бузовна коррупция под поверхностью — как буквальная, так и фигуральная — продолжает расширяться, угрожая поглотить больше, чем просто автомобиль. Это предупреждение о том, что происходит, когда институты, призванные защищать, вместо этого закрывают глаза, оставляя общественность тонуть в хаосе, который они сами создали.

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