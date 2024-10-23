В Европейском парламенте призывают к освобождению политзаключенных в Азербайджане

Группы социал-демократов и зеленых Европейского парламента призвали перед предстоящим климатическим саммитом COP29 в Баку к немедленному освобождению в Азербайджане Губада Ибадоглу и всех политических заключенных. В заявлении на платформе социальных сетей «X» социал-демократы призвали Азербайджан рассмотреть до конференции, запланированной на ноябрь? ухудшающуюся ситуацию с правами человека.

«Мы призываем власти Азербайджана немедленно освободить Губада Ибадоглу и всех других политических заключенных», — заявила группа, подчеркнув, что любое соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном должно быть обусловлено уважением прав человека и прогрессом в мирном процессе с Арменией. В заявлении также содержится призыв к ЕС приостановить газовое соглашение с Азербайджаном до тех пор, пока эти условия не будут выполнены.

Группа «Зеленых» также выпустила пресс-релиз с требованием освободить известного экономиста и критика государственной нефтегазовой отрасли Азербайджана Ибадоглу, который в настоящее время находится под домашним арестом. Группа выдвинула его на соискание премии имени Сахарова за свободу мысли.

Член Европейского парламента и теневой докладчик по Азербайджану Сергей Лагодинский раскритиковал правительство Азербайджана за его зависимость от доходов от ископаемого топлива и подавление инакомыслия. «Положение активистов оппозиции, журналистов и правозащитников в Азербайджане катастрофическое», — сказал он, подчеркнув обеспокоенность репрессиями против гражданского общества в преддверии климатической конференции ООН.

Еще один депутат Европарламента от фракции «Зеленых» Маркета Грегорова поддержала эти призывы, заявив, что делегация ЕС на COP29 должна осудить ситуацию с правами человека в Азербайджане. «Мы должны признать и поддержать борьбу азербайджанской оппозиции перед конференцией COP29 в Баку», — добавила она.

Голосование по резолюции состоится в четверг,24 октября. Решение о присуждении премии имени Сахарова 2024 года будет объявлено в тот же день на пленарном заседании.