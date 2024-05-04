  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy150 C
  • Понедельник, 6 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 часа назад)
Канализация впадает в Каспийское море

Канализация впадает в Каспийское море

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Поднимут ли азербайджанские пляжи "Голубые флаги"

В июне откроется пляжный сезон, Центр гигиены и эпидемиологии объявит о загрязненности морской воды в одних пляжах, и чистоте в других. Ежегодно бактериологические показатели морской воды на пляжах Апшерона остаются прежними:  северный берег полуострова относительно чист, а пляжи рядом с Баку,  Сумгайытом, в Яламе и Хачмазе могут наградить купальщиков тяжелыми болезнями.

Также нет изменений в давней проблеме незаконных заборов, закрывающих море от "простых отдыхающих". Ежегодно и многократно пресса и ТВ показывает километровые заборы вдоль моря,  редко появляется информация о сносе заграждений после протеста жильцов (Загульба), но появляются новые заборы. Ничего не меняется.

Там, где нет заграждений, пляжи арендуются бизнесменами,  строящими на берегу навесы, столы,  кабинки для туалета и переодевания.  Каждый строит по своему вкусу и карману.  Кабинки прошлых лет за зиму ветшают, напоминая избушки на курьих ножках,  вода из душевых кабин вытекает на песок.  На пляжах в Загульба, Бузовны, Новханы на виду у отдыхающих в море сливаются канализационные  стоки, хотя вряд ли они помогут повышению уровня Каспия, который стремительно мелеет. На поверхности воды плавают отходы птицефабрики. Читатели сообщают о том, что в Бильгя и Нардаране, где развиваются элитные приморские  заведения,   канализация также стекает в море без очистки.  Выставляют в социальной сети фотографии земляных работ на пляже, пугая друг друга перспективой прокладки очередной канализации со стоком в море.

Мы неизменны в плохом. Реагируя на критику, местные органы исполнительной власти сообщают о созданных для отдыхающих нормальных условиях на пляжах, или говорят об отсутствии у них полномочий. Что требовать от бизнеса, если нет критериев понятия "норма" на пляжах Азербайджана? Единственным измеряемым показателем остается количество кишечных палочек на единицу морской воды  (допустимой нормой наличия кишечной палочки в воде считается 5000 единиц на литр), на основании которого Минздрав выносит резюме о соответствии пляжа санитарно-гигиеническим нормам.  А сколько и какие должны быть кабинки для душа, переодевания, столы и скамьи для еды, шезлонги и лежаки, вышки для спасателей, куда следует направлять использованную воду из ресторанов и душа, как быть при отсутствии канализационной сети  - складывается впечатление, что  таких критериев в Азербайджане нет. 

30 марта 2017 года распоряжением президента принято решение о подготовке Плана мероприятий о развитии пляжного туризма, на 2017–2020 годы. Координирующим органом назначено Министерство культуры и туризма. За указанный период министерство обязано было разработать нормы обслуживания отдыхающих на море,  инфраструктуры, безопасности людей. Ввести  понятие "оператор пляжа" - арендаторы участков побережья, которые должны были построить объекты отдыха в соответствии с стандартами от Минтуризма. Там, где нет канализации,  арендаторы и власть обязаны построить локальные очистные сооружения.  В плане мероприятий отдельно сказано про обязательство операторов оставлять открытыми проходы к морю  через каждые 200 метров забора, причем с размещением информационных табличек.  Ответственными за последнее требование назначены МЧС, Госкомитет по делам имущества и местные органы исполнительной власти.

В 2017 году тогдашний министр туризма Абульфаз Гараев заявлял о подготовке гостандарта о пляжном туризме и передаче этого документа для принятия  в Госкомитет стандартизации. Однако в пресс-службе Института стандартизации агентству Turan  сообщили об отсутствии в стране такого стандарта. Об этом же сообщил на запрос агентства сайт института. Сотрудники ведомства сообщили, что  субъекты пляжного бизнеса и органы власти должны руководствоваться соответствующими директивами по каждой отдельной сфере общественного питания, спасения на водах, чистоты и т.д.

В таком случае становится понятным самостийность строений и отсутствие единого облика пляжей в Азербайджане. На что равняться пляжным бизнесменам, если государство не предлагает единый стандарт?

В этом Азербайджан отстает от России, Турции и европейских стран. В России действует стандарт, требующий обеспечения безопасности купающихся от  всех видов водных судов. Здания, сооружения, конструкции  должны соответствовать действующему градостроительному законодательству. Строительные конструкции и отделочные материалы на пляжах должны быть устойчивыми к неблагоприятным воздействиям водной среды, повышенной влажности. При  строительстве пляжей необходимо предусматривать условия для туристов с ограниченными физическими возможностями. И т.д - в  ГОСТ Р 55698-2013 «Туристические услуги. Услуги пляжей. Общие технические условия». Ничего такого в Азербайджане нет.

Наша страна не стремится к получению пляжами международного статуса качества "Голубой флаг"  (сертификат Blue flag, выдается с 1987 года) . Как сказал советник главы Ассоциации туризма Музаффар Агакеримов, "Голубой флаг" – символ качества пляжа, показатель его соответствия санитарным нормам. Это означает, что сточные воды в море не выводятся, поблизости нет сброса промышленных вод, пляж периодически очищается, безопасность обеспечивается. В Европе перед началом летнего сезона пляжи проходят сертификацию - специальная комиссия их тщательно проверяет, определяя соответствие принятым стандартам.  У нас же равняться не на что. 

Пляжи Турции входят в тройку лучших в мире, наряду с Грецией и Испанией. Пляжи в Анталье и других туристических регионах Турции  получили "голубой флаг", поэтому туда  едут летом гости со всего света.  До тех пор, пока  не будет принят и выполняться международный стандарт на пляжах Азербайджана,   такого вала иностранных туристов как в Турции и Европе нам ждать не стоит.

В целях приведения практики управления пляжами в соответствии с международными стандартами предлагаем осуществить комплекс мер, которые включали бы:

1.Создание нормативно-правовой базы регулирования пляжной   сферы, в которой нашли бы отражение:

-государственное регулирование

-юридический статус пляжа: общественный, арендный, частный и пр.  

-доступ к пляжам

-тарифы

-санитарные и экологические нормы

-сооружения

-безопасность

-общественное питание 

- отчетность

2.Создать единый центр управления пляжной сферой 

Реализация этих  мер позволит осуществлять единую системную государственную политику в области пляжного туризма  классифицировать пляжи в зависимости от их правового статуса — государственные, арендуемые или частные, - тем самым разъясняя права на управление и пользование. Такая классификация упростит государственный надзор и улучшит политику общественного доступа. Кроме того, рамочная программа установит единые стандарты в области тарифов, санитарии, охраны окружающей среды, удобств, безопасности, общественного питания и обязательных процедур отчетности.

Таким образом, можно будет повысить качество пляжных зон, способствуя устойчивому туризму и местному экономическому росту, сохраняя при этом природную красоту и целостность прибрежной среды.

 

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-05-05

    Пляжи уже подняли белые флаги проблема глобальная но для наших властей ее типа нет надо соорудить вокруг Баку много водоочистительных сооружений по Евро стандартам водоочистительное сооружение в Говсанах не отвечает требованиям современного Баку Апшерона она осталась в нам наследство от СССР...Каждый день в Каспий сливаются отходы канализицонные воды в котором много химических элементов это и порошок когда стираем одежду и хлор и мыло когда купаемься когда моем посуду это посудамоющие средства итд это все химия которая загрязняет воды Каспия потом мы говорим почему рыбы тюлени погибают флора и фауна Каспия уничтожается во многих деревнях Баку поселках нет канализации везде шанбо это разве не позор 21 век а мы как живем ??? Надо и в районах построить эти водоочистительные сооружения в Мингечауре в Гяндже Балакян Загатала Ленкорань Газах во всех районах городах надо очищать сточные воды так не может продолжатся потом прикалываемься над Индией как будто сами лучше...

    Cavab ver

Написать отзыв

Общество

Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü: Azərbaycanda azad media varmı? – Xalid Ağəliyev Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей