Поднимут ли азербайджанские пляжи "Голубые флаги"

В июне откроется пляжный сезон, Центр гигиены и эпидемиологии объявит о загрязненности морской воды в одних пляжах, и чистоте в других. Ежегодно бактериологические показатели морской воды на пляжах Апшерона остаются прежними: северный берег полуострова относительно чист, а пляжи рядом с Баку, Сумгайытом, в Яламе и Хачмазе могут наградить купальщиков тяжелыми болезнями.

Также нет изменений в давней проблеме незаконных заборов, закрывающих море от "простых отдыхающих". Ежегодно и многократно пресса и ТВ показывает километровые заборы вдоль моря, редко появляется информация о сносе заграждений после протеста жильцов (Загульба), но появляются новые заборы. Ничего не меняется.

Там, где нет заграждений, пляжи арендуются бизнесменами, строящими на берегу навесы, столы, кабинки для туалета и переодевания. Каждый строит по своему вкусу и карману. Кабинки прошлых лет за зиму ветшают, напоминая избушки на курьих ножках, вода из душевых кабин вытекает на песок. На пляжах в Загульба, Бузовны, Новханы на виду у отдыхающих в море сливаются канализационные стоки, хотя вряд ли они помогут повышению уровня Каспия, который стремительно мелеет. На поверхности воды плавают отходы птицефабрики. Читатели сообщают о том, что в Бильгя и Нардаране, где развиваются элитные приморские заведения, канализация также стекает в море без очистки. Выставляют в социальной сети фотографии земляных работ на пляже, пугая друг друга перспективой прокладки очередной канализации со стоком в море.

Мы неизменны в плохом. Реагируя на критику, местные органы исполнительной власти сообщают о созданных для отдыхающих нормальных условиях на пляжах, или говорят об отсутствии у них полномочий. Что требовать от бизнеса, если нет критериев понятия "норма" на пляжах Азербайджана? Единственным измеряемым показателем остается количество кишечных палочек на единицу морской воды (допустимой нормой наличия кишечной палочки в воде считается 5000 единиц на литр), на основании которого Минздрав выносит резюме о соответствии пляжа санитарно-гигиеническим нормам. А сколько и какие должны быть кабинки для душа, переодевания, столы и скамьи для еды, шезлонги и лежаки, вышки для спасателей, куда следует направлять использованную воду из ресторанов и душа, как быть при отсутствии канализационной сети - складывается впечатление, что таких критериев в Азербайджане нет.

30 марта 2017 года распоряжением президента принято решение о подготовке Плана мероприятий о развитии пляжного туризма, на 2017–2020 годы. Координирующим органом назначено Министерство культуры и туризма. За указанный период министерство обязано было разработать нормы обслуживания отдыхающих на море, инфраструктуры, безопасности людей. Ввести понятие "оператор пляжа" - арендаторы участков побережья, которые должны были построить объекты отдыха в соответствии с стандартами от Минтуризма. Там, где нет канализации, арендаторы и власть обязаны построить локальные очистные сооружения. В плане мероприятий отдельно сказано про обязательство операторов оставлять открытыми проходы к морю через каждые 200 метров забора, причем с размещением информационных табличек. Ответственными за последнее требование назначены МЧС, Госкомитет по делам имущества и местные органы исполнительной власти.

В 2017 году тогдашний министр туризма Абульфаз Гараев заявлял о подготовке гостандарта о пляжном туризме и передаче этого документа для принятия в Госкомитет стандартизации. Однако в пресс-службе Института стандартизации агентству Turan сообщили об отсутствии в стране такого стандарта. Об этом же сообщил на запрос агентства сайт института. Сотрудники ведомства сообщили, что субъекты пляжного бизнеса и органы власти должны руководствоваться соответствующими директивами по каждой отдельной сфере общественного питания, спасения на водах, чистоты и т.д.

В таком случае становится понятным самостийность строений и отсутствие единого облика пляжей в Азербайджане. На что равняться пляжным бизнесменам, если государство не предлагает единый стандарт?

В этом Азербайджан отстает от России, Турции и европейских стран. В России действует стандарт, требующий обеспечения безопасности купающихся от всех видов водных судов. Здания, сооружения, конструкции должны соответствовать действующему градостроительному законодательству. Строительные конструкции и отделочные материалы на пляжах должны быть устойчивыми к неблагоприятным воздействиям водной среды, повышенной влажности. При строительстве пляжей необходимо предусматривать условия для туристов с ограниченными физическими возможностями. И т.д - в ГОСТ Р 55698-2013 «Туристические услуги. Услуги пляжей. Общие технические условия». Ничего такого в Азербайджане нет.

Наша страна не стремится к получению пляжами международного статуса качества "Голубой флаг" (сертификат Blue flag, выдается с 1987 года) . Как сказал советник главы Ассоциации туризма Музаффар Агакеримов, "Голубой флаг" – символ качества пляжа, показатель его соответствия санитарным нормам. Это означает, что сточные воды в море не выводятся, поблизости нет сброса промышленных вод, пляж периодически очищается, безопасность обеспечивается. В Европе перед началом летнего сезона пляжи проходят сертификацию - специальная комиссия их тщательно проверяет, определяя соответствие принятым стандартам. У нас же равняться не на что.

Пляжи Турции входят в тройку лучших в мире, наряду с Грецией и Испанией. Пляжи в Анталье и других туристических регионах Турции получили "голубой флаг", поэтому туда едут летом гости со всего света. До тех пор, пока не будет принят и выполняться международный стандарт на пляжах Азербайджана, такого вала иностранных туристов как в Турции и Европе нам ждать не стоит.

В целях приведения практики управления пляжами в соответствии с международными стандартами предлагаем осуществить комплекс мер, которые включали бы:

1.Создание нормативно-правовой базы регулирования пляжной сферы, в которой нашли бы отражение:

-государственное регулирование

-юридический статус пляжа: общественный, арендный, частный и пр.

-доступ к пляжам

-тарифы

-санитарные и экологические нормы

-сооружения

-безопасность

-общественное питание

- отчетность

2.Создать единый центр управления пляжной сферой

Реализация этих мер позволит осуществлять единую системную государственную политику в области пляжного туризма классифицировать пляжи в зависимости от их правового статуса — государственные, арендуемые или частные, - тем самым разъясняя права на управление и пользование. Такая классификация упростит государственный надзор и улучшит политику общественного доступа. Кроме того, рамочная программа установит единые стандарты в области тарифов, санитарии, охраны окружающей среды, удобств, безопасности, общественного питания и обязательных процедур отчетности.

Таким образом, можно будет повысить качество пляжных зон, способствуя устойчивому туризму и местному экономическому росту, сохраняя при этом природную красоту и целостность прибрежной среды.