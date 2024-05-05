Электронный браслет наблюдения
Азербайджанский политик Губад Ибадоглу взят под электронное наблюдение
4 мая сотрудники полиции города Сумгайыт во исполнение судебного постановления надели электронный браслет наблюдения на азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу в его доме. Это устройство ограничивает передвижения Ибадоглу определенным районом, что свидетельствует о продолжении его юридических проблем.
Как отмечают законные представители Ибадоглу, электронное наблюдение в Азербайджане используется относительно редко, даже по решению суда. Решение о таком наблюдении за Ибадоглу вызвало дополнительные споры, особенно учитывая его недавние проблемы со здоровьем, связанные с девятимесячным заключением под стражу.
Галиб Тогрул, брат Ибадоглу, выразил обеспокоенность по поводу физического воздействия устройства, особенно в связи с травмой, которую Ибадоглу получил во время предыдущего задержания. "Как вы можете видеть, у моего брата особое отношение. Именно так полиция "лечит" ногу Губадоглу, поврежденную во время 9-месячного содержания в следственном изоляторе", - прокомментировал Тогрул, подчеркнув кажущуюся суровость обращения с его братом со стороны местных властей.
Губад Ибадоглу, профессор экономики, был обвинен в контрабанде и подделке денег. Эти обвинения привели к его первоначальному тюремному заключению и последующему домашнему аресту, который был смягчен под давлением международного сообщества. Ибадоглу и его сторонники утверждают, что обвинения являются политически мотивированными и направлены на пресечение его оппозиционной деятельности против правительства.
Это дело привлекло международное внимание, политические деятели, ученые и правозащитные организации из Соединенных Штатов и Европы призвали Баку снять обвинения с Ибадоглу и прекратить его преследование. Использование электронного браслета на Ибадоглу придает новое измерение международной дискуссии о состоянии политических свобод и прав человека в Азербайджане.
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