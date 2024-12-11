Госсекретарь США осудил аресты в Азербайджане и призвал немедленно освободить журналистов и правозащитиков
Госсекретарь США осудил аресты в Азербайджане и призвал освободить журналистов и правозащитиков
«Соединенные Штаты призывают правительство Азербайджана немедленно освободить Руфата Сафарова, Севиндж Вагифгызы, Азера Гасымлы, Фарида Мехрализаде, Бахтияра Гаджиева, Губада Ибадоглу, недавно задержанных сотрудников независимого издания Meydan TV и многих других, арестованных за их работу в области прав человека.
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены не только этими задержаниями, но и усиливающимся преследованием гражданского общества и СМИ в Азербайджане». Об этом говорится в заявлении в среду госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Двое из этих людей должны были быть отмечены в Вашингтоне на этой неделе за их правозащитную деятельность:
Руфат Сафаров является соучредителем Defense Line, организации гражданского общества, которая документирует и сообщает о политически мотивированных арестах и судебных преследованиях, коррупции в правительстве и пытках. Он является одним из немногих правозащитников, оставшихся в Азербайджане, и подвергался преследованиям за свою работу. Власти Азербайджана задержали г-на Сафарова 3 декабря, всего за несколько дней до его поездки в Соединенные Штаты для получения премии Защитника прав человека от Государственного секретаря.
В качестве главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы и ее команда сообщали о незаконных тендерах компаний, контролируемых государственными чиновниками, и расследовали обвинения в крупномасштабном хищении государственных средств. Ее работа вызвала гнев властей, и с ноября 2023 года она находится в предварительном заключении.
9 декабря г-жа Вагифгызы заочно получила премию Государственного секретаря 2024 года «Чемпионы по борьбе с коррупцией».
Мы призываем правительство Азербайджана освободить несправедливо задержанных за их защиту прав человека, прекратить репрессии в отношении гражданского общества, уважать права человека и основные свободы всех людей и выполнить обязательства, взятые на себя при вступлении в ОБСЕ», - сказано в заявлении.
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