Из Еревана в Баку прибыл чартерный рейс

Из Еревана в Баку прибыл чартерный рейс

Чартерный рейс авиакомпании Enter Air вылетел вечером в среду из Еревана в Баку, сообщили армянские СМИ со ссылкой на данные Flightradar24.

В аэропорту "Звартноц" Sputnik Армения сообщили, что это чартерный рейс.

"Рейс заказан международной авиакомпанией. Это не первый случай в истории армянской авиации. Рейсы из Еревана в Баку и в обратном направлении, заказанные чартерными авиакомпаниями, выполнялись и ранее", - сказали в аэропорту. Заказчика рейса называть не стали.

Получить комментарий в Бакинском международном аэропорту по поводу данного рейса не удалось.