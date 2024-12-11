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(4 часа назад)
Из Еревана в Баку прибыл чартерный рейс

Из Еревана в Баку прибыл чартерный рейс

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Из Еревана в Баку прибыл чартерный рейс

Чартерный рейс авиакомпании Enter Air вылетел вечером в среду из Еревана в Баку, сообщили армянские СМИ со ссылкой на данные Flightradar24.

В аэропорту "Звартноц" Sputnik Армения сообщили, что это чартерный рейс.

"Рейс заказан международной авиакомпанией. Это не первый случай в истории армянской авиации. Рейсы из Еревана в Баку и в обратном направлении, заказанные чартерными авиакомпаниями, выполнялись и ранее", - сказали в аэропорту. Заказчика рейса называть не стали.

Получить комментарий в Бакинском международном аэропорту по поводу данного рейса не удалось.

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