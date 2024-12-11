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(4 часа назад)
Известные футболисты во главе с Лионелем Мессии в Баку

Известные футболисты во главе с Лионелем Мессии в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Известные футболисты во главе с Лионелем Мессии в Баку

В среду в Баку прибыла группа известных футболистов прибыла в Баку. 

Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба посетили ряд общественных и культурных объектов столицы и приняли участие во встрече с любителями футбола во дворце Crystal Hall.

На мероприятие, которое посетили тысячи болельщиков, были также приглашены воспитанники бакинских детских домов, дети с ограниченными возможностями и дети шехидов.

Средства от продажи билетов на мероприятие пойдут на благотворительность, сказано в пресс-релизе организаторов визита.

Какой гонорар был выплачен Месси и его коллегам за визит, не сообщается.

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