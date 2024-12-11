Известные футболисты во главе с Лионелем Мессии в Баку
Известные футболисты во главе с Лионелем Мессии в Баку
В среду в Баку прибыла группа известных футболистов прибыла в Баку.
Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба посетили ряд общественных и культурных объектов столицы и приняли участие во встрече с любителями футбола во дворце Crystal Hall.
На мероприятие, которое посетили тысячи болельщиков, были также приглашены воспитанники бакинских детских домов, дети с ограниченными возможностями и дети шехидов.
Средства от продажи билетов на мероприятие пойдут на благотворительность, сказано в пресс-релизе организаторов визита.
Какой гонорар был выплачен Месси и его коллегам за визит, не сообщается.
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