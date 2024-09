Организаторы «Формула-1» отказались аккредитовать фотокорреспондента агентства Turan

Операционная компания Baku City Circut отказалась аккредитовать на предстоящие 13-15 сентября гонки «Формула-1» фотокорреспондента агентства Turan Азиза Керимова.

В официальном ответе организаторов говорится: «Ваша заявка на аккредитацию на Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways 2024 рассмотрена соответствующими учреждениями. По итогам всесторонней оценки, Ваша кандидатура не может в полной мере соответствовать соответствующим требованиям».

В ответе не сообщается, о каких требованиях идет речь, кто такие «соответствующие учреждения» и «всестороняя оценка».

Сотрудник Baku City Circut в частной беседе сказал нашему фотокорреспонденту, что кого-то наверху не устроили публикации Turan на тему гонок «Формула-1» и якобы низкая посещаемость сайта нашего агентсва.

Примечательно, что аккредитацию на гонки дали фотокорреспондентам ряду малоизвестных сайтов и все проправительственным СМИ.

Что касается нашего фотокорреспондента, то Азиз Керимов единственный фотожурналист из Азербайджана, удостоенный престижной международной премии Фонда Герда Буцериуса и проекта Евросоюза Media-Hub.

Его уникальные работы освещающие войну в Украине, войну в Карабахе, землетрясения в Турции были опубликованы такими мировыми агентствами, как Associated Press, Financial Times, ВВС, DW, Guardian, New York Times, Forbes, Reuters и т.д..

Все предыдущие гонки «Формула-1» Азиз Керимов успешно освещал их, а его многичсленные фотоработы были опубликованы таким мировым лидером, как Getty İmage. А фотосессии на сайте Turan о гонках имели многотысячные просмотры. Более того, организаторы прежних гонок неоднократно выражали нашему фотокорреспонденту благодарность за высокий профессионализм.