В крушении самолета AZAL виновны власти Грозного – Ильхам Алиев

В понедельник президент Ильхам Алиев принял членов семей погибшего экипажа пассажирского самолета AZAL и пострадавших бортпроводников.

Он повторил свои претензии к российской стороне, заявив, что пилотов не предупредили об опасности в воздушном пространстве в районе города Грозный. По его словам, за 10 дней до этого в том же районе произошел аналогичный инцидент, и самолет AZAL повернул назад. «Почему на этот раз летный экипаж не был предупрежден? Естественно, расследование это покажет», - отметил Алиев.

«Сокрытие этого события российскими госструктурами и ссылки на абсурдные версии вызывают у нас и удивление, сожаление, и вполне обоснованный гнев. Погибли невинные люди», - подчеркнул Алиев.

«Все вопросы, которые до сегодняшнего дня еще не открыты, будут раскрыты. Ясно, что самолет был выведен из-под контроля средствами радиоэлектронной борьбы и был поврежден в результате обстрела с земли. Но почему самолет отправили в Актау? У нас пока нет информации об этом. Это произошло на основании решения местных диспетчеров, либо летчики сами поняли, что радиоэлектронная техника в воздушном пространстве России не позволит им приземлиться, и сделали этот выбор сами? У нас пока нет информации об этом. Разумеется, вся эта информация станет доступна после открытия «черных ящиков».

«Мы вели себя принципиально и будем требовать справедливости и наказания виновных, ставших причиной гибели азербайджанских граждан в этой аварии. Если бы в Грозном приняли своевременные меры для закрытия воздушного пространства, если бы соблюдали все правила наземные службы и если бы была координация между военными и госструктурами РФ, то эта трагедия не произошла.

Я пока не хочу раскрывать все материалы уголовного дела, о его предварительном расследовании и результатах мне сообщили, но могу с уверенностью сказать, что вина в этой аварии лежит на представителях России. Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности», - подчеркнул Алиев.

Отправка «черных ящиков» в Бразилию также показывает, что мы требуем объективности. Если бы мы видели желание официальных кругов Российской Федерации объективно расследовать эту трагедию с первых минут или часов, то, вероятно, согласились бы на изучение «черных ящиков» Межгосударственным авиационным комитетом.

«Но когда мы увидели попытки сослаться на каких-то птиц или взрыв газового баллона, то у меня, и у азербайджанской общественности возникли серьезные сомнения в объективности этой структуры», - сказал Алиев.

В Бразилии идет процесс исследования «черных ящиков» самолета. «По нашему настоянию этот процесс проводится в Бразилии. Мы категорически против открытия «черных ящиков» Межгосударственным авиационным комитетом, несмотря на все предложения и настойчивость. Потому что объективность могла быть поставлена ​​под сомнение из-за конфликта интересов. Поэтому при участии представителей Азербайджана, Казахстана и России в Бразилии начат анализ «черных ящиков», и информация об этом будет предоставлена ​​в ближайшее время», - сказал Алиев.

В заключении он выразил соболезнования семьям членов экипажа и обещал им всяческую поддержку со стороны государства.