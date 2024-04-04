Когда число получателей адресной социальной помощи резко сокращается, вспоминают  о детских пособиях

В Азербайджане за последние семь лет система адресной социальной помощи (АСП) претерпела значительные изменения, что вызвало обеспокоенность по поводу благополучия детей в семьях с низким доходом. Данные Государственного комитета статистики свидетельствуют о суровой реальности: число получателей АСП с 2017 года увеличилось более чем вдвое, достигнув 272 300 человек в 2023 году. Однако этот показатель значительно снизился по сравнению с предыдущим годом, что требует переоценки механизмов социальной защиты и их последствий для уязвимых групп населения, особенно детей.

Еще в 2017 году АСП охватила 120,3 тысячи членов из 498,4 тысячи семей с низкими доходами, что подчеркивает глубину потребностей в стране. Тем не менее, в последние годы наблюдается сокращение числа получателей помощи, что ставит под сомнение адекватность поддержки для наиболее нуждающихся. Поскольку все меньше семей получают АСП, возникают опасения относительно потенциального воздействия на детей, чье благополучие часто зависит от такой помощи.

Вугар Байрамов, член Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, проливает свет на меняющийся ландшафт АСП. В интервью Радио Азадлыг он подчеркивает, что, хотя средний размер помощи на семью увеличился, сокращение числа получателей в первую очередь связано с истечением срока действия программы и изменением условий получения дохода. Байрамов выступает за смягчение критериев подачи заявок, предлагая внести такие коррективы, как оценка владения автомобилем на основе даты изготовления и увеличение возрастного ценза для детей, имеющих право на участие в программе.

Экономист Рашад Гасанов выражает обеспокоенность по поводу эффективности АСП, выступая за более прямой и всеобъемлющий подход к благополучию детей. Он предлагает создать целевой механизм, специально предназначенный для поддержки детей, включающий такие элементы, как доступ к качественному образованию и питанию. Гасанов подчеркивает необходимость дифференцированной системы выплат в зависимости от размера семьи, признавая, что детям из многодетных семей может потребоваться дополнительная поддержка.

Однако по-прежнему возникают проблемы с приведением политики в соответствие с практической реализацией. Ограничения, налагаемые на право на получение АСП, такие как лишение права на семьи с определенным имуществом или трудовой историей, препятствуют доступу нуждающихся к жизненно важной поддержке. В то время как правительственные чиновники признают усилия по смягчению условий подачи заявлений в последние годы, продолжаются споры об эффективности альтернативных программ, таких как программа самозанятости.

Гасанов выражает скептицизм по поводу эффективности Программы самозанятости, ссылаясь на опасения по поводу ее долгосрочной устойчивости и влияния на борьбу с бедностью. Он подчеркивает важность укрепления механизмов социальной защиты для удовлетворения разнообразных потребностей уязвимых семей, а не полагаться исключительно на экономические стимулы.

В заключение хотелось бы отметить, что по мере того, как Азербайджан сталкивается с меняющейся динамикой в сфере социальной помощи, тяжелое положение детей в семьях с низким доходом остается насущной проблемой. Несмотря на предпринимаемые усилия по реформированию АСП и внедрению альтернативных программ, существует четкая необходимость уделять приоритетное внимание благополучию уязвимых детей и обеспечивать, чтобы механизмы поддержки были справедливыми, эффективными и устойчивыми в долгосрочной перспективе. Необходимы серьезные улучшения, чтобы преодолеть разрыв между политическими намерениями и практическими результатами, что в конечном итоге обеспечит защиту прав и благосостояния детей по всей стране.