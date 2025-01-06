Азербайджан поднялся на 51-е место в недавно опубликованном рейтинге Международного реестра IQ за 2025 год, что является значительным улучшением по сравнению с 84-м местом в прошлом году. Рейтинги, основанные на данных, собранных у 1 393 066 человек по всему миру, которые прошли тот же тест IQ в 2024 году, вызвали споры об их точности и методологии.

Рейтинги короновали Китай как мирового лидера по среднему IQ, за ним следует Иран на втором месте и Южная Корея на третьем. Россия достигла заметного подъема на шестое место, в то время как Армения заняла девятое место, а Грузия заняла 21-е место. Турция заняла 46-е место, а Казахстан оказался на 66-м месте. В исследовании анализировались данные IQ в 127 странах, выявляя последовательные закономерности более высоких средних значений в Восточной Азии, умеренных уровней в Европе, Западной Азии и Северной Америке и более низких средних значений в некоторых частях Африки и Латинской Америки.

Хотя рост рейтинга Азербайджана привлек внимание, критики утверждают, что столь резкое улучшение вряд ли станет результатом исключительно образовательных или социально-экономических изменений в течение одного года. Наблюдатели отмечают схожие аномалии с другими странами, включая прыжок Армении на девятое место из-за пределов двадцатки в 2024 году и резкий скачок России с 26-го на шестое место за тот же период.

«Уровень государственного образования и интеллектуальные стандарты не могут быстро изменить ситуацию без системного вмешательства», — прокомментировал исследователь из Poland Insider.

Эти расхождения подогревают скептицизм, особенно в случае Украины, которая заняла 100-е место. Украинские эксперты предположили, что скоординированные онлайн-атаки ботов, возможно, исходящие из России, могли намеренно саботировать результаты Украины. Они утверждают, что боты, замаскированные под украинцев, могли намеренно предоставить низкие баллы, чтобы исказить результаты.

Рейтинги подтверждают давние региональные тенденции, при этом страны Восточной Азии неизменно доминируют на верхних позициях. Однако Япония, бывший лидер и технологический гигант, неожиданно выпала из первой десятки, что вызвало дополнительные вопросы о методологии теста.

В Европе 40-е место Польши со средним IQ 99,45 было встречено скептически местными СМИ, что поставило под сомнение статистическую достоверность исследования.

Большая часть критики вращается вокруг зависимости платформы от добровольного участия посредством единого теста, проводимого онлайн. Критики утверждают, что такой подход делает рейтинги уязвимыми для манипуляций, выборочной выборки и даже мошеннического создания аккаунтов.

«Учитывая простоту создания фейковых аккаунтов или стимулирования участия, эти рейтинги могут больше отражать интернет-активность и геополитическую тактику, чем подлинные интеллектуальные показатели», — предположил Poland Insider в редакционной статье.

Для Азербайджана перемещение на 51-е место соответствует его более широким амбициям позиционировать себя как быстро модернизирующееся государство. Однако эксперты предостерегают от интерпретации рейтинга как окончательного показателя интеллектуального развития страны.

«Хотя любое улучшение похвально, такой резкий рост должен побудить к проверке используемых показателей. Одного года недостаточно для широкомасштабных изменений в интеллектуальном потенциале общественности», — сказал эксперт по образовательной политике.

https://international-iq-test.com/en/test/IQ_by_country