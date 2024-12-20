İKTA обнародовала антирейтинг провайдеров

В целях повышения прозрачности и качества обслуживания Агентство по информационно-коммуникационным технологиям Азербайджана (İKTA) опубликовало ежеквартальные рейтинги интернет-провайдеров (ISP) и операторов телекоммуникаций страны. Оценка, основанная на данных, собранных в период с июля по сентябрь 2024 года, оценивает компании по двум важнейшим показателям: по объему жалоб потребителей и по реакции на эти жалобы.

Согласно İKTA, основой для этого анализа наряду со средним временем ответа на жалобы пользователей послужил индекс жалоб, полученный из отчетов, представленных через систему "E-Şikayət". Выводы агентства, охватывающие 90% участников рынка в секторе интернет-услуг, направлены на обеспечение подотчетности и стимулирование улучшений стандартов обслуживания.

В отчете как наименее эффективные в предоставлении интернет-услуг указаны три компании — Enginet MMC, Selnet MMC и GSP MMC, с индексами жалоб соответственно 6,78, 3,40 и 2,89. Что касается реагирования, худшие результаты показала компания Azqtel MMC, которой для рассмотрения жалоб в среднем требовался 21 день. Далее следуют Az-Evro Tel MMC и Uninet MMC со временем реагирования соответственно 16 и 14 дней.

Каждый из рейтингов агентства охватывает 17 компаний, проливая свет на системные проблемы, которые продолжают преследовать цифровое пространство Азербайджана.

Известный интернет-эксперт Осман Гюндуз высоко оценил инициативу İKTA, отметив ее потенциал для расширения прав и возможностей потребителей и принуждения поставщиков услуг к улучшению. Вместе с тем, он призвал к более широкому распространению этих результатов. «İKTA должен проводить публичные презентации таких рейтингов, включая данные по операторам мобильной связи», — сказал он, выступая за комплексный обзор всей экосистемы коммуникаций.

İKTA пообещала сделать эти рейтинги повторяющейся практикой, расширив сферу их применения, включив в нее почтовые услуги и более широкие телекоммуникации. Возлагая на компании ответственность и предлагая большую прозрачность, агентство стремится содействовать созданию конкурентной среды, в которой приоритет отдается удовлетворенности потребителей.

Наблюдатели за рынком будут с нетерпением ждать, как отрасль отреагирует на это внимание, особенно с учетом того, что цифровая связь становится все более важной для экономики и общественных нужд Азербайджана. Остается надеяться, что взяв на себя такую ответственность İKTA, побудит операторов решать застарелые проблемы обслуживания.