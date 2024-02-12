Когда пройдут следующие парламентские выборы?

В течение некоторого времени в политической сфере Азербайджана ходили слухи о предстоящих парламентских выборах. На последних парламентских выборах, состоявшихся в феврале 2020 года, парламент был распущен почти на год раньше запланированного срока, якобы во имя реформ. Поскольку нынешний парламентский срок истекает в начале следующего года, широко распространены предположения о возможности досрочных выборов.

Председатель политического комитета партии "Республиканская альтернатива" (REAL) Ильгар Мамедов недавно всколыхнул политические круги, поздравив президента Ильхама Алиева с победой на выборах, а также намекнув на предстоящие парламентские выборы. Он отметил: "Я поздравляю Вас и желаю, чтобы наше свободное и равное соперничество с возглавляемой Вами партией на парламентских выборах, которые через несколько месяцев будут посвящены будущему нашей страны, привнесло новое качество демократии в Азербайджан".

Член руководящего совета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат парламента Хикмет Бабаоглу не исключил в беседе с Туран возможность проведения в этом году парламентских выборов. Он подчеркнул, что Конституция предписывает назначение парламентские выборовы на первое воскресенье ноября при отсутствии каких-либо чрезвычайных обстоятельств или форс-мажорных обстоятельств.

Глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы, в интервью Радио Азадлыг поддержал это мнение, заявив, что проведение парламентских выборов в этом году является конституционным императивом. Он намекнул на возможность проведения досрочных выборов в летние месяцы, подчеркнув конституционное требование соблюдать сроки проведения выборов.

Член политического комитета партии "РЕАЛ"Натиг Джафали, коснулся статей Конституции, регулирующих парламентские выборы. Он отметил, что, хотя некоторые на основании того, что предыдущие выборы, состоявшиеся в 2020 году, были досрочными, выступают за проведение выборов в 2025 году, что открывает путь к более раннему избирательному циклу.

Сославшись на логистические проблемы, связанные с Конференцией ООН по изменению климата (COP29), запланированной на ноябрь, Джафарли не исключил возможность проведения досрочных выборов в этом году. Он предположил, что правительство Азербайджана, возможно, стремится избежать совмещения крупных мерорприятий, чтобы нивелировать возможное внешнее давление, особенно на фоне продолжающихся экономических проблем и предстоящего вывода российской армии из Азербайджана.

Также в этом году ожидаются муниципальные выборы. Все это ведет к серьезному увеличению расходов государственного бюджета на проведение выборов.