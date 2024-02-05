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(9 минут назад)
Потеплеет

Потеплеет

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Потеплеет

6 февраля в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода, во второй половине дня возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, который перейдет в северо-западный во второй половине дня.

Температура воздуха ночью +4+8, днем будет +9+13 градусов.

По районам страны осадки пройдут в северном и западном регионах, в горах снег. Ветер западный, порывистый.

В низменности ночью будет +1+6, днем +11+16 градусов. В горах ночью -3-8, днем от -2 до +3 градусов.

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