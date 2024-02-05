Потеплеет
6 февраля в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода, во второй половине дня возможен кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, который перейдет в северо-западный во второй половине дня.
Температура воздуха ночью +4+8, днем будет +9+13 градусов.
По районам страны осадки пройдут в северном и западном регионах, в горах снег. Ветер западный, порывистый.
В низменности ночью будет +1+6, днем +11+16 градусов. В горах ночью -3-8, днем от -2 до +3 градусов.
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- В мире
- 5 февраль 2024 13:16
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Общество
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- 5 февраль 2024, 17:35
Проведена акция по сбору книг для заключенных журналистов и активистов, сообщил Turan один из организаторов акции журналист Ниджат Амирасланов.
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- 5 февраль 2024, 16:44
В январе 2024 г. в Клинический медицинский центр (КМЦ) Баку было 664 обращений с жалобами на отравления. 93 человека были приняты в Токсикологическое отделение. Из них 16 отравились от угарного газа, 6 – ботулизма, 40 – лекарств, 5 – этанола, 23 – уксусной кислоты.
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- 5 февраль 2024, 16:12
Президент Ильхам Алиев коснулся продолжающихся мирных переговоров с Арменией во время бесед с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом 1 февраля. Президент Алиев подчеркнул, что Декларация независимости Армении содержит прямые призывы к аннексии Карабаха, и эти требования отражены в Конституции страны.
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- 5 февраль 2024, 13:58
В рамках проекта «WikiTeam for ICT», реализованного при поддержке Azercell, в «Wikipedia» было добавлено более 600 статей на азербайджанском языке, связанных с ИКТ Завершен проект «WikiTeam for ICT», реализуемый ООО «Azercell Telecom» совместно с Азербайджанской ассоциацией промышленности информационно-коммуникационных технологий (AİKTSA) и Агентством инноваций и цифрового развития. В рамках 5-месячного проекта на данной платформе было размещено более 600 статей на азербайджанском языке, связанных с ИКТ.
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