6 февраля в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода, во второй половине дня возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, который перейдет в северо-западный во второй половине дня.

Температура воздуха ночью +4+8, днем будет +9+13 градусов.

По районам страны осадки пройдут в северном и западном регионах, в горах снег. Ветер западный, порывистый.

В низменности ночью будет +1+6, днем +11+16 градусов. В горах ночью -3-8, днем от -2 до +3 градусов.