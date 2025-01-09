В пятницу потеплеет

10 января в Баку и на Апшероне будет пасмурно, без осадков. Умеренный юго-восточный ветер. Ночью +5+8°, днем +9+14°. Влажность ночью 80-85%, днем 65-70%.
По стране также осадков не ожидается. Местами туман, умеренный западный ветер. В низменности ночью от - 2° до +3°, днем +8+13°.
В горах ночью до – 8° мороза, днем +3+8° тепла.
Общество
-
- 10 январь 2025, 12:33
Лидирующий мобильный оператор Азербайджана продолжает совершенствовать цифровой опыт своих абонентов, расширяя технологические возможности собственного приложения. Благодаря новому функционалу пользователи Azercell могут легко ознакомиться с персонализированными предложениями и воспользоваться ими прямо в приложении.
-
В 2017 году Сумгаитский городской суд вынес решение о выселении семьи Алиевых — беженцев из Губадлы (Акпер, Сарвиназ, Рамиль и еще двое членов семьи) — из незаконно занятой квартиры в 12-м микрорайоне, дом 7А, квартира 35. Суд постановил вернуть имущество законному владельцу — Самае Алиевой. Однако в дело вмешалось Министерство юстиции, сославшись на указ президента от 1 июля 2004 года, которым была утверждена государственная программа по улучшению условий жизни и труда беженцев. Согласно этому указу, беженцы, не имеющие альтернативного жилья, не могут быть выселены до тех пор, пока Исполнительная власть не предоставит им другое жилье.
-
- 9 январь 2025, 13:05
С утра в четверг продолжился снос популярного ресторана «Шуша», что в Насиминском районе столицы.
-
- 9 январь 2025, 12:15
Лидирующий мобильный оператор отмечен за достижения в области промышленной безопасности и благосостояния сотрудников «Azercell Telecom» удостоен награды «Благосостояние сотрудников 2024» на Саммите промышленной безопасности. Мероприятие было организовано Азербайджанским государственным научно-исследовательским институтом охраны труда и техники безопасности при Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Общественным объединением «Азербайджанская ассоциация промышленной безопасности».
Написать отзыв