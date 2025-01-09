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(17 минут назад)
В пятницу потеплеет
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В пятницу потеплеет

10 января в Баку и на Апшероне будет пасмурно, без осадков. Умеренный юго-восточный ветер. Ночью +5+8°, днем +9+14°. Влажность ночью  80-85%, днем 65-70%. 

По стране также осадков не ожидается. Местами туман, умеренный западный ветер. В низменности ночью от - 2° до +3°, днем  +8+13°.

В горах ночью до – 8° мороза, днем +3+8° тепла.

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