Жительница центра Баку о планируемом сносе своего дома: «Можно ли купить дом за эту сумму?»

Сообщается, чтов Баку, отдельные дома расположенные возле мечети «Тезе Пир» подлежат сносу для расширения Центрального парка. Жители, поделившиеся своими опасениями с Радио Азадлыг, выражают обеспокоенность по поводу недостаточной компенсации.

Назрин Мамедова (имя изменено) проживающая на улице Абдуллы Шаига рассказала, что им сообщили о сносе: «Дома на улице уже размечены. Говорят, что работы начнутся в марте, и здесь будет разбит парк. Честно говоря, мы обеспокоены, потому что видели, с какими трудностями столкнулись люди во время строительства «Зимнего парка»».

Она отметила, что пока не предоставлена ​​информация о размерах компенсации: «Если они предлагают 2000 манатов за квадратный метр, мы не согласимся. Какую квартиру можно купить на эти деньги в наше время? У нас площадь маленькая, всего 48 квадратных метров. Даже если есть дома за 96 000 манатов, то они находятся в таких местах, как Хырдалан или Масазыр. И я должна переехать из центра города в Хырдалан из-за того, что здесь будет разбит парк?»

Жители говорят, что не смогли выяснить, из какого ведомства прибыли люди, которые сообщили им о сносе.

Ранее при сносе домов в районах, где сейчас находятся «Зимний парк» и Центральный парк, жителям выплачивалась компенсация в размере от 1500 до 2000 манатов за м2. Однако жители утверждают, что две крупные девальвации в 2015 году значительно снизили стоимость маната, и с тех пор цены на недвижимость в Баку резко выросли.

В Баку на протяжении многих лет идут снос и строительные работы. Были жалобы на то, что жителей выселяли из их квартир, когда они не соглашались уехать. Подобные жалобы дошли даже до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), и правительство Азербайджана было оштрафовано.

Согласно Генеральному плану развития Баку, ожидается, что общая площадь устаревшего жилого фонда в городе сократится к 2040 году более чем вдвое .

Ранее в этом году было объявлено о планах сноса 65 зданий в Баку, большинство из которых, как сообщается, находятся в аварийном состоянии. Официальная информация указывает на то, что документы, касающиеся этих 65 зданий, были направлены в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, который в настоящее время проводит инвентаризацию совместно с другими местными органами власти. Однако неясно, включены ли в эти планы дома около мечети «Тезе Пир».

В Госкомитете по градостроительству и архитектуре агентству Turan сообщили, что сносы в некоторых районах Баку зависят от различных подрядчиков и государственных учреждений. В первую очередь под снос могут попасть плохо спланированные одно- и двухэтажные дома с плохими условиями проживания. Что касается компенсаций, то в комитете подчеркнули, что при определении сумм учитываются социальные интересы.

Попытки связаться с Исполнительной властью Ясамальского района, где находится улица Абдуллы Шаига, не увенчались успехом.

Экономист Натиг Джафарли напомнил Радио "Азадлыг", что ЕСПЧ вынес сотни постановлений относительно нарушений прав собственности в Азербайджане: «Это свидетельствует о том, что ситуация с правами собственности в стране далека от идеальной».

Джафарли пояснил, что, согласно законодательству, государственные учреждения имеют право определять размер компенсации при строительстве объектов государственного значения. Однако строительство парков не попадает в эту категорию: «Даже если государство строит парк, его учреждения не уполномочены устанавливать размер компенсации. Жители должны сохранять бдительность, потому что чиновники могут заявить, что «это решение правительства и вам заплатят столько-то, но не более». Жители должны суметь защищать свои права до конца».

Он подчеркнул, что компенсация за снесенные дома должна покрывать как материальный, так и моральный ущерб: «Эти объекты были домом для поколений, и их потеря также наносит моральный ущерб. Если текущая рыночная цена за один квадратный метр в этом районе находится в пределах от 3000 до 5000 манатов,то компенсация должна быть выше, чтобы компенсировать как финансовые последствия, так и моральный ущерб. Принуждение жителей покупать дома за пределами города, является нарушением их прав».

Фон

Снос в Баку домов в районе ул. Советская (ныне ул. Н.Нариманова) начались в 2013 году для разбивки "Зимнего парка". На площади более 26 га было приобретено и снесено около 4500 жилых и нежилых объектов, в основном на основе договоров с жителями.

На втором этапе, как сообщается, было снесено 1920 домов.

На обоих этапах некоторые семьи сопротивлялись сносу из-за разногласий по поводу размера компенсации (1500 манатов за м2). Эти семьи в разное время проводили акции протеста, а некоторые жалобы даже были поданы в ЕСПЧ.

В последние годы сносы в районе ул. Советская продолжаются.