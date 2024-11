17 международных организаций призвали ЕС добиться в период COP29 освобождения политзаключенных в Азербайджане

Лидеры Евросоюза, участвующие в COP29 в Баку, должны напрямую поднять перед властями Азербайджана вопрос о политзаключенных в стране и добиться их освобождения. Об этом говорится в совместном заявлении 17 международных правозащитных организаций, опубликованном 6 ноября.

Нападки Азербайджана на критиков правительства серьезно усилились за последние два года. ЕС должен использовать международное внимание к COP29, чтобы выступить публично и добиться конкретных улучшений для гражданского общества, независимых СМИ и правозащитников в этой стране, говорится в заявлении.

«В Азербайджане зафиксированы нарушения прав человека, которые серьезно ухудшились за последние два года, поскольку правительство преследует оставшиеся остатки независимых СМИ и гражданского общества, включая правозащитников. Власти используют политически мотивированные аресты и фиктивные уголовные обвинения, произвольно ограничивают деятельность НПО. Эта оскорбительная система фактически лишает независимых активистов, СМИ и правозащитников возможности законно выполнять свою работу и делает уязвимыми для уголовного преследования.

ЕС должен обеспечить, чтобы экономические и политические связи с Азербайджаном, включая энергетическое сотрудничество, содержали конкретные обязательства в области прав человека в соответствии с обязательствами Азербайджана как члена инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Азербайджан в значительной степени зависит от ископаемого топлива и Меморандум о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном 2022 года по энергетическому партнерству является важным инструментом политического влияния. ЕС должен использовать свой политический и дипломатический вес, чтобы гарантировать защиту прав человека.

В июле 2023 года власти арестовали известного ученого, эксперта по борьбе с коррупцией Губада Ибадоглу. После девяти месяцев заключения, он был переведен под домашний арест. В случае признания виновным ему грозит до 17 лет тюрьмы.

В апреле 2024 года был арестован лауреат премии Совета Европы по правам человека, правозащитник Анар Мамедли. Арест произошел после того, как его Центр мониторинга выборов и изучения демократии опубликовала оценку президентских выборов в феврале, и он вместе с другими правозащитниками создали коалицию по климатической справедливости.

С ноября 2023 года власти Азербайджана арестовали не менее 11 независимых журналистов и работников СМИ по надуманным уголовным обвинениям: Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова, Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Мушфиг Джаббаров, Алескер Мамедли и Имран Алиев.

Кроме них под арестом находятся видные представители гражданского общества, правозащитники и профсоюзные активисты: Бахтияр Гаджиев, Акиф Гурбанов, Руслан Иззатли, Афиаддин Мамедов, Махяддин Оруджев, Эльвин Мустафаев, Айхан Исрафилов, Фазил Гасымов и Фамиль Халилов. Совсем недавно власти арестовали исследователей и миротворцев Игбала Абилова и Бахруза Самедова, обвинив в государственной измене.

Помимо серии арестов власти запретили выезды из страны исследователю Джавиду Агаеву.

ЕС сделал несколько заявлений по поводу репрессий, ссылаясь на «тревожный рост арестов независимых журналистов, правозащитников и политических активистов по политически мотивированным обвинениям», а Европейский парламент принял несколько резолюций. У Азербайджана один из худших показателей среди государств-членов Совета Европы по исполнению решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в нескольких случаях установил, что правительство Азербайджана нарушило право на свободу объединений. Он также обнаружил несколько случаев, когда Азербайджан преследовал «скрытые мотивы», заключая в тюрьму критиков правительства в отместку за их активность.

Лидеры ЕС, участвующие в COP29, должны:

- Добиться освобождения вышеназванных лиц, уделив первоочередное внимание тем, кому требуется срочная медицинская помощь;

- Добиться встреч с политзаключенными и их семьями;

- Публично выразить поддержку независимым СМИ и гражданскому обществу;

- Призывать власти безоговорочно освободить всех незаконно арестованных и отменить репрессивные законы об НПО, сказано в заявлении, которое подписали:

Amnesty International, Кампания в поддержку Анара Мамедли, Комитет защиты журналистов,Европейский центр по свободе прессы и СМИ, Европейская федерация журналистов, Freedom Now, Free Press Unlimited, Frontline Defenders, Human Rights House Foundation, Human Rights Watch, Международное партнерство по правам человека, Нидерландский Хельсинкский комитет, Норвежский Хельсинкский комитет, PEN International, Publish What You Pay, Секретариат Форума гражданского общества Восточного партнерства, Всемирная организация против пыток.