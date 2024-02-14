Азербайджан приветствует готовность Армении сотрудничать в поиске пропавших без вести

Госкомиссия Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести и заложников приветствует заявление аналогичной структуры Армении о готовности сотрудничать для выяснения судеб лиц, пропавших без вести в военных действиях.

Азербайджанская сторона считает целесообразным объединение усилий в этом направлении, говорится в сообщении указанной госкомиссии Азербайджана.

В пресс-релизе также отмечается, что Азербайджан, при тесном участии российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста оказала всестороннюю помощь армянской стороне в проведении поисковых работ на территориях, где велись военные действия. После 44-дневной войны были найдены и переданы Армении тела 1713 человек.

Кроме того, армянской стороне были переданы тела 154 человек, найденные после боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 12-14 сентября 2022 года, и еще 173 тел после окончания антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.

В первой Карабахской войне 3890 граждан Азербайджана были зарегистрированы как пропавшие без вести. По состоянию на 1 января были идентифицированы останки только 25 из них, отмечает Госкомиссия Азербайджана.

В заявлении особо акцентируется внимание на судьбе 54 азербайджанцев, пропавших без вести в первой Карабахской войне, пленение которых было официально подтверждено международными структурами.

«Согласно данным, поступившим в 1998-2001 годах, 54 гражданина Азербайджана, взятых в плен и заложники во время первой Карабахской войны, были посещены представителями МККК в местах содержания в Республике Армения и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и находились на официальной регистрации этой структуры.

Впоследствии тела 17 из них были доставлены в Азербайджан, 33 человека были объявлены мертвыми в местах содержания, но их тела не были возвращены. Дальнейшую судьбу 4 человек вовсе установить не удалось», - подчеркивается в сообщении.

Необходимо привлечь к процессу поиска мест захоронения полевых командиров и других уполномоченных лиц, обладающих достаточными сведениями и руководивших боевыми действиями со стороны Армении до 1994 года.

«Как государственная комиссия, мы еще раз заявляем о своей готовности сотрудничать с соответствующими структурами Республики Армения в области обеспечения поисков пропавших без вести лиц, принадлежащих обеим сторонам, с соблюдением принципов точности, прозрачности и в атмосфере взаимного доверия», - говорится в заключение заявления.

* Ранее, 27 января Комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести лиц предложила Азербайджану активизировать сотрудничество по поиску пропавших без вести.

"С начала 1990-х годов в 44-дневной войне 2020 года и после этого 993 гражданина Армении и армян Нагорного Карабаха считаются пропавшими без вести. Армения заинтересована в выяснении их судеб», - говорилось в заявлении армянской стороны.

Ереван, как утверждает армянская сторона, с ноября 2020 года передал Баку топографические материалы о возможных местах нахождения тел 51 азербайджанца, погибшего в 44-дневной войне, а также тел около 50 человек, погибших в 90-е годы.