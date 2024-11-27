Баку обвинил президента Польши в провокационном шаге
Баку обвинил президента Польши в провокационном шаге
Официальный Баку осудил поездку президента Польши Анджея Дуды на границу с Азербайджаном во время официального визита в Армению.
«Визит президента Польши Анджея Дуды на армяно-азербайджанскую границу в сопровождении членов Миссии ЕС (EUMA) вызывает сожаление и является очередной демонстрацией анти-азербайджанской политики стран-членов ЕС.
Мы глубоко сожалеем, что президент страны, официально являющейся «стратегическим партнером» Азербайджана, принял участие в неприемлемом дипломатическом «бинокльном шоу», что ведет к обострению азербайджано-польских отношений», - говорится в сообщении на аккаунте МИД Азербайджана на платформе X.
Несмотря на многочисленные обращения официальных лиц Азербайджана в Администрацию президента и МИД Польши, польская сторона не воздержалась от этого провокационного шага, далее говорится в сообщении.
Азербайджан сохраняет за собой право принять надлежащие дипломатические меры против этой недружественной акции, сказано в заключении.
Политика
-
- 27 ноябрь 2024, 23:30
В рамках соглашения между Азербайджаном и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, 26 ноября из Германии были возвращены 37 граждан Азербайджана.
-
- 27 ноябрь 2024, 23:20
Шесть человек погибли вечером 27 ноября в результате столкновения двух автомобилей на участке автомагистрали Баку-Газах проходящем через Товузский район.
-
- 27 ноябрь 2024, 17:19
Согласно сообщению издания Times of India, первая партия ракетных систем Pinaka поставлена в Армению.
-
- 27 ноябрь 2024, 16:16
Очередные муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 г. Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявил глава комиссии Мазахир Панахов.
Написать отзыв