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(4 часа назад)
Баку обвинил президента Польши в провокационном шаге

Баку обвинил президента Польши в провокационном шаге

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Баку обвинил президента Польши в провокационном шаге

Официальный Баку осудил поездку президента Польши Анджея Дуды на границу с Азербайджаном во время официального визита в Армению.

«Визит президента Польши Анджея Дуды на армяно-азербайджанскую границу в сопровождении членов Миссии ЕС (EUMA) вызывает сожаление и является очередной демонстрацией анти-азербайджанской политики стран-членов ЕС.

Мы глубоко сожалеем, что президент страны, официально являющейся «стратегическим партнером» Азербайджана, принял участие в неприемлемом дипломатическом «бинокльном шоу», что ведет к обострению азербайджано-польских отношений», - говорится в сообщении на аккаунте МИД Азербайджана на платформе X.

Несмотря на многочисленные обращения официальных лиц Азербайджана в Администрацию президента и МИД Польши, польская сторона не воздержалась от этого провокационного шага, далее говорится  в сообщении.

Азербайджан сохраняет за собой право принять надлежащие дипломатические меры против этой недружественной акции, сказано в заключении.

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