Баку ответил на критику главы МИД Германии
Баку ответил на критику главы МИД Германии
Глава МИД Германии Анналена Бербок сочла неправильной позицию Баку в вопросе финансирования борьбы с изменением климата на COP29:
«Как Евросоюз, мы сталкиваемся с нашей исторической ответственностью. Но климатическое финансирование и сокращение CO2 — это общая задача. Мы не позволим, чтобы беднейшие страны были ограблены новыми богатыми эмитентами при поддержке председательства». Об этом она написала в своем аккаунте на платформе X в воскресенье.
На этот пост отреагировал помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев. В своем аккаунте он написал:
«COP29 успешно завершилась, оставив свой след в истории глобальных климатических действий как "Бакинский прорыв", с установлением новой финансовой цели среди других важных достижений.
Однако в самые критические и сложные моменты переговоров, когда развивающийся мир и Глобальный Юг ожидали конкретных финансовых обязательств от Европейского Союза и Запада в целом, недопустимо, чтобы министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выдвигала обвинения против Азербайджана как страны-председателя КС и других участников Конвенции.
К сожалению, г-жа Бербок, по-видимому, смешала предстоящие выборы в Германии с чрезвычайно сложной многосторонней дипломатией, вероятно, пытаясь использовать COP29 в качестве платформы для своей предвыборной кампании. Она также должна была учесть, что эти сложные переговоры проходили в отсутствие канцлера Германии и президента Европейской комиссии — в момент, когда Европа не смогла продемонстрировать лидерство, а мир оказался глубоко поляризован геополитически.
Тем не менее, мы признаем профессиональный вклад и сотрудничество климатических переговорных групп Германии и Европейского Союза.
На глазах у всего мира Азербайджан, как хозяин и председатель КС-29, выступил в качестве честного посредника для достижения результатов».
Написать отзыв
-
- Финансы
- 25 ноябрь 2024 13:27
-
Политика
-
- 25 ноябрь 2024, 23:34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября позвонил президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу.
-
- 25 ноябрь 2024, 19:51
Директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы сегодня в 16:00 вызван в главное управление полиции города Баку. Об этом сам написал в facebook.
-
- 25 ноябрь 2024, 18:20
Арестован начальник штаба гражданской обороны юридического лица публичного права «Центра общественного здравоохранения и реформы» минздрава, военный эксперт Адалят Вердиев.
-
- 25 ноябрь 2024, 17:55
Бакинский апелляционный суд в понедельник рассмотрел жалобу талышского исследователя Игбала Абилова на продление его ареста на 4 месяца.
1 отзыв
Elvis
2024-11-25
Если эта госпожа считает Азербайджан богатым то спрашивается почему в Германии так много экономических иммигрантов из Азербайджана, которым закрывают дверь, но они продолжают проникать через окно