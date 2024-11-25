Баку ответил на критику главы МИД Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок сочла неправильной позицию Баку в вопросе финансирования борьбы с изменением климата на COP29:

«Как Евросоюз, мы сталкиваемся с нашей исторической ответственностью. Но климатическое финансирование и сокращение CO2 — это общая задача. Мы не позволим, чтобы беднейшие страны были ограблены новыми богатыми эмитентами при поддержке председательства». Об этом она написала в своем аккаунте на платформе X в воскресенье.

На этот пост отреагировал помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев. В своем аккаунте он написал:

«COP29 успешно завершилась, оставив свой след в истории глобальных климатических действий как "Бакинский прорыв", с установлением новой финансовой цели среди других важных достижений.

Однако в самые критические и сложные моменты переговоров, когда развивающийся мир и Глобальный Юг ожидали конкретных финансовых обязательств от Европейского Союза и Запада в целом, недопустимо, чтобы министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выдвигала обвинения против Азербайджана как страны-председателя КС и других участников Конвенции.

К сожалению, г-жа Бербок, по-видимому, смешала предстоящие выборы в Германии с чрезвычайно сложной многосторонней дипломатией, вероятно, пытаясь использовать COP29 в качестве платформы для своей предвыборной кампании. Она также должна была учесть, что эти сложные переговоры проходили в отсутствие канцлера Германии и президента Европейской комиссии — в момент, когда Европа не смогла продемонстрировать лидерство, а мир оказался глубоко поляризован геополитически.

Тем не менее, мы признаем профессиональный вклад и сотрудничество климатических переговорных групп Германии и Европейского Союза.

На глазах у всего мира Азербайджан, как хозяин и председатель КС-29, выступил в качестве честного посредника для достижения результатов».