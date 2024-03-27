Баку раздражен предстоящей встрече Пашиняна с Блинкеном и Фон дер Ляйн
Баку раздражен предстоящей встречей Пашиняна с Блинкеном и Фон дер Ляйн
5 апреля состоится встреча премьер министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн.
Отвечая на вопрос о целях предстоящей встречи, пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер сказал: «Наши цели в отношении правительств Армении и Азербайджана заключаются в поощрении сторон преодолеть существующие разногласия и работать над достижением прочного и устойчивого мирного соглашения».
Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что встреча пройдет в Брюсселе и там будут обсуждаться пути трехстороннего сотрудничества с целью развития Армении и обеспечения ее устойчивости.
Официальный Баку выразил недовольство предстоящей встречей, полагая, что ЕС и США планируют оказать военную помощь Армении. В частности, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде выразил недовольство размещением Мониторинговой миссии ЕС на границе Азербайджана и Армении. «Эта миссия активно используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды. Кроме того, с присоединением Канады к Мониторинговой миссии ЕС она де-факто является миссией НАТО. Эти шаги также сопровождаются заявлениями, в которых миссию называют "сдерживающей силой" и без каких-либо оснований создают иллюзию возможного вмешательства Азербайджана", - отметил пресс-секретарь.
Он также выразил «озабоченность» планами Франции снабжать Армению военной техникой, включая смертоносные и штурмовые виды оружия. Планы оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и информация о том, что встреча 5 апреля «предусматривает военные компоненты, вредят усилиям мирного строительства в регионе». Подобная деятельность со стороны Евросоюза и США носит явно односторонний и предвзятый характер, сказал Гаджизаде.
В заключении он сказал, что предстоящая встреча в Брюсселе «может создать иллюзию того, что ЕС и США поддержат Армению в ее повторных возможных провокациях против Азербайджана. В этом случае ЕС и США разделят ответственность за любые дестабилизирующие действия Армении».
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