«Доверяй, но проверяй» - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на заключение мирного соглашения Азербайджаном и Арменией.

«Я думаю, лучшее, что может случиться, — это то, что они — Азербайджан и Армения — добьются прогресса в мирном соглашении», — заявил Блинкен, выступая в среду в Комитете по иностранным делам Палаты представителей по иностранным делам, отвечая на вопрос конгрессмена Джима Косты, демократа из Калифорнии.

«И если это [мирное] соглашение может быть достигнуто, я думаю, что это принесет пользу как Азербайджану и Армении, так и всему региону», - добавил госсекретарь.

Блинкен недавно разговаривал отдельно как с президентом Азербайджана Алиевым, так и с премьер-министром Армении Пашиняном, чтобы подтвердить поддержку США прогрессу между двумя странами в достижении прочного и достойного мирного соглашения.

Во время вчерашних слушаний в Конгрессе по предложенному Госдепартаментом бюджету конгрессмен Коста, член «Армянской группы» Конгресса, поднял вопрос «карабахской дипломатии» США, выразив «недоверие» Азербайджану.

«Ну, всегда, как кто-то однажды сказал, доверяй, но проверяй», — ответил Блинкен проармянскому конгрессмену.

Госсекретарь также рассказал об усилении поддержки и сотрудничества США с Арменией. «Всего несколько недель назад я встречался с премьер-министром Пашиняном в Брюсселе вместе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен именно для того, чтобы посмотреть, что еще мы и ЕС можем сделать для поддержки Армении», - сказал он.

«И мы будем двигаться вперед, я думаю, в ряде различных областей. Премьер-министр Пашинян проделал выдающуюся работу, руководя своей страной в очень, очень трудные времена. Мы хотим быть уверены, что получаем поддержку людей в Армении, включая тех, кто покинул Нагорный Карабах", - заключил Блинкен.

Во время вчерашних слушаний Блинкена также спросили о грузинском законе об «иностранном влиянии» в российском стиле, который недавно был принят парламентом и вызвал массовые протесты.

«Мы очень обеспокоены принятым законом об иностранных агентах», - сказал Блинкен выразив мнение, что указанный акт «соответствует правилам Москвы».

"Я думаю, что это явно противоречит желанию подавляющего большинства грузин двигаться в сторону ЕС и европейской интеграции", - добавил Блинкен.

«Поэтому мы очень внимательно смотрим на то, что мы можем сделать в ответ на это. И я полагаю, что мы примем меры», - отметил Блинкен.