ЕС и США обсуждают Грузию на фоне антидемократических шагов правящей «Грузинской мечты»

Высокопоставленные должностные лица США и ЕС, занимающиеся проблемой прав человека, встретились на прошлой неделе в Нью-Йорке, чтобы обсудить ситуацию в Грузии, сообщает американский корреспондент TURAN.

Помощник госсекретаря Дафна Рэнд и специальный представитель ЕС Улоф Скуг встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить необходимость проведения в Грузии свободных и справедливых выборов и продолжающиеся репрессии в отношении гражданского общества, сообщил Госдепартамент.

Этот шаг совпал с заявлением западных союзников о том, что из-за атнтдемократических действий правящей партии «Грузинская мечта», дезинформации и негативной риторики грузинского правительства в отношении США и Запада, их их терпение иссякло.

Недавно ЕС заморозил кандидатуру Грузии на вступление в блок, а США ввели целевые санкции в отношении политиков и должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека.

В ходе Генеральной Ассамблеи ООН США отозвали приглашение премьер-министра Грузии на прием мировых лидеров, устроенный президентом Джо Байденом, что стало очередным ударом по некогда близким отношениям.

На вопрос американского корреспондента TURAN об обеспокоенности Вашингтона по поводу Грузии старший политический советник Госсекретаря США Том Салливан сказал: «Мы обеспокоены линией по которой партия «Грузинская мечта» ведет свою страну, отдаляясь от направления по которому, хочет идти большинство грузин, а именно от тесной интеграции с Западом, с ЕС и с НАТО. И поэтому мы в координации с европейскими партнерам предприняли ряд конкретных действий».

26 октября граждане Грузии придут на избирательные участки для участия в важнейших парламентских выборах, которые определят будущее страны.