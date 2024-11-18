ЕС поддержит глобальное обязательство COP29 по сетям зеленой энергии, хранению и сокращению выбросов метана

Европейский союз (ЕС) поддержит Глобальное обязательство COP29 по развитию сетей и хранилищ зеленой энергии, направленное на стимулирование глобальных инвестиций в развитие возобновляемой энергетики, говорится в заявлении Генерального директората ЕС по энергетике от 18 ноября.

«29-я сессия Конференции мировых лидеров по изменению климата, которая в настоящее время проходит в Баку, Азербайджан, является решающим моментом для возобновления усилий по амбициозным действиям по борьбе с изменением климата. В прошлом году на COP28 в Дубае президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о Глобальном обязательстве ЕС по утроению установленной мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до не менее 11 тераватт (ТВт) к 2030 году и удвоению темпов повышения энергоэффективности (с 2% до более 4%). Необходимо приложить больше усилий в области электрификации и энергоэффективности зданий. Все 198 стран-членов Рамочной конвенции ООН об изменении климата взяли на себя обязательство достичь этих целей. Чтобы преодолеть препятствия на пути внедрения чистой энергии, ЕС поддержит Глобальное обязательство COP29 по энергосетям и хранению, направленное на стимулирование глобальных инвестиций в электросети, хранилища и другие гибкие решения, имеющие решающее значение для эффективного внедрения и потребления чистой энергии», — говорится в заявлении ЕС в понедельник.

В документе также подчеркивается необходимость сокращения выбросов метана при сжигании ископаемого топлива.

«В настоящее время сокращение выбросов метана при добыче нефти, газа и угля является наиболее непосредственной возможностью замедлить глобальное потепление. Это также весьма рентабельно, поскольку метан можно улавливать и коммерциализировать, тем самым компенсируя затраты на инвестиции в сокращение выбросов метана», — заявили в Директорате ЕС по энергетике.

В заявлении напоминается, что на КС-29 Европейская комиссия запустила дорожную карту по расширению сотрудничества в области сокращения выбросов метана между мировыми импортерами и экспортерами.

Эта дорожная карта основана на «Глобальном обязательстве по метану» — добровольной инициативе, подписанной 158 странами с целью сокращения глобальных выбросов метана на 30% к 2030 году. Она также затрагивает выбросы метана, связанные с импортом ископаемого топлива в ЕС.

В заявлении ЕС от 18 ноября также подчеркивается нацеленность ЕС на построение прямых партнерских отношений со странами мира, прокладывание пути к более устойчивому энергетическому будущему и содействие снижению зависимости ЕС от российского ископаемого топлива в рамках плана RePower.

«Обеспечение устойчивых поставок критически важного сырья, особенно необходимого для аккумуляторов электромобилей, солнечных панелей и ветряных турбин, также является центральным элементом энергетической дипломатии ЕС. В этом контексте ЕС планирует запустить новые партнерства в области чистой торговли и инвестиций для дальнейшего укрепления отношений со странами, не входящими в ЕС», — подчеркивается в документе ЕС.

Такая политика ЕС позволит Европе к 2050 году стать первым в мире климатически нейтральным континентом.

«В 2023 году возобновляемые источники энергии составили 50% производства электроэнергии в ЕС. Мы неуклонно отходим от загрязняющего ископаемого топлива, заменяя его чистыми альтернативами, в то время как валовой внутренний продукт (ВВП) продолжает расти, демонстрируя потенциал на пути к достижению Европейского зеленого соглашения. Прогресс ЕС важен, но изменение климата остается глобальной проблемой, требующей срочных глобальных действий. Поскольку 27 государств-членов ЕС несут ответственность за около 8% мировых выбросов парниковых газов, необходимо, чтобы многие другие глобальные игроки оказали существенное влияние. Поэтому ЕС преследует смелую цель по содействию справедливому, устойчивому и амбициозному глобальному энергетическому переходу, который никого не оставит позади», — говорится в заявлении ЕС.