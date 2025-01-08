Иран должен извиниться за оскорбление Азербайджана – И.Алиев

Отношения с Ираном остаются неопределенными, и пока еще не было встреч с новым иранским руководством. Об этом сказал 7 января глава государства Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

После Второй Карабахской войны иранцы начали поставлять топливо в Карабах. Баку потребовал прекратить это, однако требование проигнорировали. Далее иранцы попытались обмануть азербайджанскую сторону, но водители были задержаны и арестованы.

После этого иранцы стали пытаться запугать нас, проводить учения на границе, делать разные оскорбительные заявления. Затем был совершен теракт против посольства Азербайджана.

«С тех пор прошло два года, но террорист по сей день не осужден. Бывший глава МИД Ирана Абдуллахян пообещал мне, что приговор будет приведен в исполнение, но нас снова обманули и дела отправили на доследование», - сказал Алиев.

Что касается последней провокации в Ардебиле, то Алиев отметил, что проявление подобной ненависти к руководству Азербайджана со стороны местного религиозного деятеля происходит не впервые.

«Этот молла города Ардебиль неоднократно оскорблял Азербайджан и азербайджанского народа, включая меня. Вопрос в том, как к этому относится тот, кто назначил его на эту должность. Мы знаем, кто его назначает. Какова его реакция, поддерживает он это или нет, и кто будет извиняться перед Азербайджаном? Извинятся они или нет?», - сказал Алиев и отметил, что сожаления МИД Ирана недостаточно.

«Это оскорбление президентов Турции и Азербайджана, и наших народов на официальном мероприятии, которое транслировалось в прямом эфире. Поэтому мы считаем, что провинциальный мулла должен понести наказание. Как минимум его надо уволить и извиниться перед Азербайджаном», - подчеркнул Алиев.