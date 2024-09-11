КЗЖ призвал расследовать инцидент с журналисткой Шахлой Керим

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет Защиты Журналистов (КЗЖ) осудил задержание азербайджанской журналистки Шахлы Керим, ее принудительное удаление с места выполнения профессиональных обязанностей.

«Журналистку Шахлу Керим насильно вывезли за сотни километров от места выполнения ею профессиональных обязанностей, чтобы воспрепятствовать освещению выборов и связанные с ними протестов. Это еще один пример преследования СМИ и беззакония в отношении медиа в Азербайджане», — заявила координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Азербайджанские власти должны оперативно выявить и привлечь к ответственности виновных в задержании Керим и обеспечить возврат ей журналистского оборудования, далее заявила Саил.

Керим, будучи внештатным журналистом нескольких независимых новостных агентств, освещала протест кандидата в депутаты от оппозиции Вафы Наги (Нагиевой) против предполагаемых фальсификаций на парламентских выборах в Азербайджане 1 сентября. В Городе Нефтчала около 10 лиц в штатском и в медицинских масках, применив силу, задержали журналистку, кандидата в депутаты и помощника кандидата . Всех троих увезли в направлении Баку и отпустили примерно в 180 километрах от столицы.

Керим рассказала КЗЖ, что она неоднократно представлялась журналисткой, что слышно и на видео инцидента, которое она опубликовала, однако сотрудники правоохранительных органов проигнорировали это, а полиция в форменной одежде не вмешалась.

По словам журналистки, задержавшие ее заявили, что выполняют «приказ» и указания относительно их действий поступали им по мобильному телефону.

Как сообщила Керим, спустя примерно четыре часа их высадили на окраине Баку и вернули все гаджеты (телефоны), кроме принадлежавшавшего ей микрофона.

«Азербайджанские журналисты, освещавшие выборы, сообщали, что их силой выгоняли с избирательных участков, их камеры ломали сотрудники избирательных комиссий, а мобильные телефоны отбирали лица, совершавшие фальсификацию выборов.

Продолжающиеся репрессии против прессы привели к тому, что 13 независимых журналистов были обвинены в крупных экономических преступлениях, что лишило независимые СМИ возможности адекватно освещать выборы», - отмечается в сообщении КЗЖ.

Комитет направил электронное письмо в МВД Азербайджана, однако ответа не получил.

Сама журналистка сказала Turan, что в ближайшие дни после консультаций с адвокатом подаст в связи с указанным инцидентом жалобу.