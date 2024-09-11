КЗЖ призвал расследовать инцидент с журналисткой Шахлой Керим
КЗЖ призвал расследовать инцидент с журналисткой Шахлой Керим
Базирующийся в Нью-Йорке Комитет Защиты Журналистов (КЗЖ) осудил задержание азербайджанской журналистки Шахлы Керим, ее принудительное удаление с места выполнения профессиональных обязанностей.
«Журналистку Шахлу Керим насильно вывезли за сотни километров от места выполнения ею профессиональных обязанностей, чтобы воспрепятствовать освещению выборов и связанные с ними протестов. Это еще один пример преследования СМИ и беззакония в отношении медиа в Азербайджане», — заявила координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.
Азербайджанские власти должны оперативно выявить и привлечь к ответственности виновных в задержании Керим и обеспечить возврат ей журналистского оборудования, далее заявила Саил.
Керим, будучи внештатным журналистом нескольких независимых новостных агентств, освещала протест кандидата в депутаты от оппозиции Вафы Наги (Нагиевой) против предполагаемых фальсификаций на парламентских выборах в Азербайджане 1 сентября. В Городе Нефтчала около 10 лиц в штатском и в медицинских масках, применив силу, задержали журналистку, кандидата в депутаты и помощника кандидата . Всех троих увезли в направлении Баку и отпустили примерно в 180 километрах от столицы.
Керим рассказала КЗЖ, что она неоднократно представлялась журналисткой, что слышно и на видео инцидента, которое она опубликовала, однако сотрудники правоохранительных органов проигнорировали это, а полиция в форменной одежде не вмешалась.
По словам журналистки, задержавшие ее заявили, что выполняют «приказ» и указания относительно их действий поступали им по мобильному телефону.
Как сообщила Керим, спустя примерно четыре часа их высадили на окраине Баку и вернули все гаджеты (телефоны), кроме принадлежавшавшего ей микрофона.
«Азербайджанские журналисты, освещавшие выборы, сообщали, что их силой выгоняли с избирательных участков, их камеры ломали сотрудники избирательных комиссий, а мобильные телефоны отбирали лица, совершавшие фальсификацию выборов.
Продолжающиеся репрессии против прессы привели к тому, что 13 независимых журналистов были обвинены в крупных экономических преступлениях, что лишило независимые СМИ возможности адекватно освещать выборы», - отмечается в сообщении КЗЖ.
Комитет направил электронное письмо в МВД Азербайджана, однако ответа не получил.
Сама журналистка сказала Turan, что в ближайшие дни после консультаций с адвокатом подаст в связи с указанным инцидентом жалобу.
Написать отзыв
-
-
- В мире
- 11 сентябрь 2024 10:54
Политика
-
- 12 сентябрь 2024, 10:31
В среду Соединенные Штаты объявили о дополнительных 700 млн долларов гуманитарной помощи Украине, заявив, что Америка хочет, чтобы Украина не только могла защитить себя, но и твердо стояла на ногах в будущем, сказал госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 11 сентябрь 2024, 19:45
«ЕС принимает к сведению публичное заявление в отношении Азербайджана, принятое на 114-м пленарном заседании (июль 2024 года) Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП).
-
- 11 сентябрь 2024, 17:23
Центральная избирательная комиссия 11 сентября отменила результаты досрочных парламентских выборов на трех избирательных участках 22-го Насими-Ясамальского избирательного округа в виду выявленных нарушений. Однако это решение не повлияло на результаты выборов по всему округу, где 36 избирательных участков.
-
- 11 сентябрь 2024, 17:21
Бакинский апелляционный суд сегодня рассмотрел жалобу исследователя Бахруза Самедова на незаконный обыск в его квартире и оставил в силе решение Сабаильского районного суда от 5 сентября. Об этом Turan сообщила адвокат Зибейда Садыгова.
1 отзыв
Elvis
2024-09-11
Спасибо что не увезли в направлении Африки или Антарктиды