Назим Бейдемирли не считает себя политзаключенным
Назим Бейдемирли не считает себя политзаключенным
Бакинском суде по тяжким преступления 29 апреля состоялось подготовительное заседание по делу бывшего депутата, предпринимателя Назима Бейдемирли, обвиняемого в вымогательстве путем угроз.
В ходе заседания адвокат Бейдемирли Агыль Лайыдж указал на арест его подзащитного «по политическим мотивам».
По его словам, по обоим статьям обвинения: 182.2.4 (Вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом) и 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК нет ни объекта, ни события преступления.
Более того, по второй статье Бейдемирли инкриминируется некое действие, совершенное в 1996 году, да еще в РФ. Срок давности по этой статье уже прошел. С другой стороны, против Бейдемирли в России не было уголовная дела.
Адвокат просил суд прекратить уголовное дело, либо изменить меру пресечения и освободить Бейдемирли из-под стражи.
Бейдемирли хотя и не признал себя виновным, однако заявил, что не является политзаключенным. Тем не менее, он заметил, что «возможно», его арестовали в связи с событиями в Гядабее летом прошлого года. (Имеются в виду волнения в селе Союдлу против загрязнения золотодобывающим предприятием окружающей среды).
Суд после совещания не удовлетворил ни одно из ходатайств и назначил слушания по существу на 13 мая.
*Н. Байдемирли был задержан 4 июля 2023 г. Управлением по борьбе с оргпреступностью МВД по обвинению в нарушении ст. 182.2.4 (Вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом) УК.
На следующий день, суд арестовал его на 4 месяца. Байдемирли отверг обвинение, назвал его сфабрикованным. По его словам, истинная причина ареста – поддержка им протестов жителей села Сёюдлю Гедабейского района против загрязнения окружающей среды.
1 сентября в отношении Байдемирли было выдвинуто еще одно обвинение – нарушение ст. 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК. По словам адвоката, это обвинение основано на том, что якобы Байдемирли в 1996 г. в городе Липецке РФ вымогал у кого-то деньги. Правозащитники признали Бейдемирли политзаключенным.
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